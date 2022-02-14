Что надеть на День святого Валентина: 5 модных советов от Андре Тана

Украинский дизайнер составил подборку стильных и актуальных образов, которые вы сможете надеть в самый романтический день в году.

Розовые сердечки, валентинки, цветы и поцелуи после спектакля "Ромео и Джульетта" - все это ждет нас уже в это воскресенье. А чтобы вы не ломали голову над тем, что же надеть, я сделал для вас подборку актуальных образов в соответствии с дресс-кодом.

В ресторан

Оверсайз-рубашка с асимметричным кроем рукава и малиновым кантом - я больше не могу скрывать от вас этот образ. С узкими легинсами или брюками-сигаретами это будет смотреться нереально красиво и оригинально.

Instagram Андре Тана

В кино

Из-за карантина много премьер перенесли. Но ведь целоваться можно под любой фильм! Как насчет джинсовой юбки-карандаша с бахромой? Это просто хитяра 2021 года. Также добавьте шелковую блузку цвета тоффи. Дополнить образ можно грубыми ботинками на широкой подошве. Ботинки челси также очень хорошо подойдут.

Instagram Андре Тана

На каток или аттракционы

Даже в такой сложной ситуации я о вас позаботился! Трикотажный комфортный костюм: теплый оверсайз свитер с дизайнерским карманом и брюки-палаццо. Дополнить образ можно кроссовками и теплой панамкой.

Instagram Андре Тана

В театр

Дресс-код black tie в театре уже не актуален, а вот правило маленькой сумки играет большую роль (согласитесь, огромные офисные сумки будут смотреться странно в зрительном зале). Лучше избегать в образе футуристичных принтов и неоновых оттенков. Поэтому это шелковое платье с интересными вытачками вам просто необходимо! Не забудьте добавить в образ жемчужную нитку.

Instagram Андре Тана

В домашней обстановке

Это не повод сидеть в бигуди на романтическом ужине! Шелковые брюки-палаццо сделают из вас длинноногую лань, а рубашка скроет все недостатки. Кстати, сбалансировать расслабленность костюма при выходе на улицу помогут ботильоны kitten heels и сумка четкой формы.

Instagram Андре Тана

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