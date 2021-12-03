Что надеть на новогодний корпоратив: советы от Андре Тана

Новогодний корпоратив - время блистать на зависть коллегам. Поэтому украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что уместно надевать на это мероприятие, а что - нет.

Блестящий дресс-код - хитяра сезона грядущих корпоративов. При чем сверкать могут как платья, так и строгие костюмы. Даю вам полную свободу: в тренде как платья мини, так и в пол. Все зависит от рамок, которые задает ваша компания. Выбор самых смелых - экстравагантные перья.

Instagram Андре Тана

Instagram Андре Тана

Аксессуары. Обратите внимание на серьги "люстры в уши" и объемные браслеты. Браслеты в образе - настоящие горячие пирожки! Кстати, можно поэкспериментировать и попробовать поносить их даже на плечах. А чтобы заметили, что весь хлеб свежий, используйте тренд "кольца на каждом пальце".

Instagram Андре Тана

Рекомендую удержаться от платьев, оголяющих фигуру, где видно более 50% тела. Вашим коллегам не обязательно знать все родинки на вашем теле! Соблюдайте дресс-код компании. Другая крайность - прийти в рабочей повседневной одежде. В первую очередь, сделайте праздник себе! Вы достойны этого дня, компания награждает ваши заслуги корпоративом, наградите и вы себя праздничным образом!

Также не советую использовать меха в нарядах на корпоратив, не забываем, мы все близки к эко-френдли. Также частая ошибка - создать образ на корпоратив, дополнив свой стандартный офисный лук ажурными колготками. Не делайте так! Это дурной тон.

Instagram Андре Тана

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