Что надеть на свадьбу: наряд, который сделает вас самой красивой гостьей праздника

Свадьба – это праздник любви, радости и красоты, а ваш образ должен дополнять эту атмосферу, подчеркивать индивидуальность и гармонию с общим настроением события.

Издание WomanAndHome рассказало, что одеть на свадьбу, чтобы быть самым модно одетым гостем. Эта статья может стать вашим путеводителем в мире свадебного стиля – от этикета до креативных идей наряда, которые помогут вам почувствовать себя непревзойденной в этот особый день.

Свадебный сезон: время, когда ваше вдохновение оживает

Весна приносит с собой не только тепло и расцвет природы, но и начало свадебного сезона. Приглашения на праздники начинают поступать с апреля и продолжаются по сентябрь, открывают возможности для проведения церемоний под открытым небом, приятных коктейлей на свежем воздухе и неповторимых моментов, зафиксированных в золотом часе.

Если ваш календарь буквально полон многочисленных приглашений и вы задумались, что надеть на свадьбу этого сезона, не волнуйтесь — мы поможем вам сориентироваться в море вариантов. Лучшие наряды для гостей гарантируют, что вы будете одеты должным образом и никогда не окажетесь в неудобной ситуации. Соблюдение нескольких базовых инструкций по стилю поможет избежать паники в этом сложном мире одежды и позволит легко выбрать образ, узнав, что можно, а что нет (например, можно ли надевать красное на свадьбу).

Основные моменты выбора образа для свадьбы

Определите место, дресс-код и атмосферу

Перед тем как отправиться за покупками, важно определить место проведения свадьбы, ознакомиться с дресс-кодом, темой и атмосферой события. Пляжная свадьба потребует совсем иного подхода к стилю, чем теплый домашний праздник. Если вы чувствуете себя более комфортно в брюках, вместо платья можно выбрать элегантный комбинезон или смокинг. Главное правило никогда не затмевать невесту. Поэтому избегайте белого цвета, а по общему негласному правилу черный цвет тоже не желателен (если, конечно, невеста не дала своего благословения).

Платье миди или макси с принтом

Платье с принтом – это вариант, о котором можно говорить часами, ведь его преимущества особенно ощутимы в весенне-летний свадебный сезон.

Силуэт и длина: независимо от того, выбираете ли вы платье средней длины или макси, более длинное обеспечивает надежность в ветреные дни, в отличие от мини-платьев, облегающих бедра.

независимо от того, выбираете ли вы платье средней длины или макси, более длинное обеспечивает надежность в ветреные дни, в отличие от мини-платьев, облегающих бедра. Стилизация : платье с принтом оказывает значительное влияние само по себе, поэтому для завершения образа достаточно добавить едва заметные босоножки и простой клатч.

: платье с принтом оказывает значительное влияние само по себе, поэтому для завершения образа достаточно добавить едва заметные босоножки и простой клатч. Совет по стилю: если вы беспокоитесь о стоимости нового наряда, помните, что принтованные платья легко комбинируются с другими вещами и даже после праздников вы сможете их использовать. Также рассмотрите возможность аренды платья, это позволит обновить гардероб без больших затрат.

Костюм

Что надеть на свадьбу / Фото: Getty Images

Не все гости хотят выбирать классическое платье. Если вы готовы к авантюрным экспериментам, попробуйте "co-ords" (два соответствующих друг другу отдельных предмета одежды, которые сшиты, как правило, из мягких драпируемых тканей: шелк, трикотаж и т.п.).

Преимущества: идеальный вариант для тех, у кого разные размеры верхней и нижней части тела, это позволяет подобрать оптимальный силуэт.

идеальный вариант для тех, у кого разные размеры верхней и нижней части тела, это позволяет подобрать оптимальный силуэт. Универсальность : от эффектного костюма до шикарного костюма-двойки – этот вариант остается актуальным даже после свадьбы и может стать частью капсульного гардероба.

: от эффектного костюма до шикарного костюма-двойки – этот вариант остается актуальным даже после свадьбы и может стать частью капсульного гардероба. Совет по стилю: выбирайте удобную обувь, ведь вы, вероятно, проведете большую часть дня на ногах. Низкие каблуки или танкетка станут отличным выбором для передвижения по разным поверхностям, будь то грязи или песок.

Комбинезон

Если вы не поклонник платьев, эффектный комбинезон может стать для вас идеальным выбором.

Особенности : он может быть даже более универсальным, чем платье или юбка, сохраняет стиль и уместность.

: он может быть даже более универсальным, чем платье или юбка, сохраняет стиль и уместность. Советы по выбору:

Для миниатюрных фигур подойдет укороченный комбинезон с короткими рукавами. Для высоких людей стоит обратить внимание на модели с широкими штанинами и акцентированной талией, создающей эффект песочных часов.

Материалы : в условиях теплой погоды обратите внимание на натуральные ткани, такие как лен, шелк и хлопок, но лучше выбирать смешанные материалы.

: в условиях теплой погоды обратите внимание на натуральные ткани, такие как лен, шелк и хлопок, но лучше выбирать смешанные материалы. Совет по стилю: для дополнительного прикрытия рук, особенно в религиозных местах, наденьте легкий блэйзер на комбинезон без рукавов.

Юбка миди и блузка

Если вы хотите несколько вариантов образа без чрезмерных затрат, юбка и блузка – это разумное решение.

Преимущества : этот вариант позволяет создать разные образы благодаря сочетанию с аксессуарами.

: этот вариант позволяет создать разные образы благодаря сочетанию с аксессуарами. Силуэт : рекомендовано выбирать юбку миди – гораздо более практичный вариант, чем мини, который поможет избежать нежелательных ситуаций.

: рекомендовано выбирать юбку миди – гораздо более практичный вариант, чем мини, который поможет избежать нежелательных ситуаций. Ткани : роскошные материалы, такие как шелк, кружево или пайетки, придадут образу высокого класса.

: роскошные материалы, такие как шелк, кружево или пайетки, придадут образу высокого класса. Совет по стилю: если у вашей юбки объемный силуэт, верхняя часть должна быть более приталенной для сбалансирования пропорций.

Цветное платье

Свадьба – это праздник радости, поэтому яркие цвета всегда актуальны.

Совет по выбору цвета:

Избегайте белого (чтобы не омрачить невесту) и, как правило, черного. Выбирайте смелые яркие или мягкие пастельные оттенки.

Дополнительные рекомендации: если вы все же решили носить светлые оттенки, отдайте предпочтение пастельным тонам, например, солнечно-желтому, темно-розовому или голубому.

если вы все же решили носить светлые оттенки, отдайте предпочтение пастельным тонам, например, солнечно-желтому, темно-розовому или голубому. Совет по стилю: если вы выбираете яркое платье, дополните его простыми аксессуарами или наоборот — используйте яркие детали, чтобы оживить образ.

Этикет свадебной одежды: правила, которые следует соблюдать

Что надеть на свадьбу / Фото: Getty Images

Основные рекомендации

Следуйте дресс-коду: всегда обращайте внимание на указания в приглашении. Счастливая пара выбирает дресс-код не случайно, поэтому его игнорирование может поставить вас в неловкое положение.

всегда обращайте внимание на указания в приглашении. Счастливая пара выбирает дресс-код не случайно, поэтому его игнорирование может поставить вас в неловкое положение. Отсутствие излишества: никто не хочет выглядеть слишком непринужденно, поэтому свадьба – это уникальная возможность экспериментировать с образом, но помните: лучше быть одетой, чем недодетной.

никто не хочет выглядеть слишком непринужденно, поэтому свадьба – это уникальная возможность экспериментировать с образом, но помните: лучше быть одетой, чем недодетной. Не затмевайте невесту: ваш образ должен быть изящным и изысканным, но отвлекать внимание от главной звезды праздника.

ваш образ должен быть изящным и изысканным, но отвлекать внимание от главной звезды праздника. Практичность: выбирайте одежду, учитывайте место проведения свадьбы и погодные условия. Например, деним или одежда для отдыха (джоггеры, кроссовки) неуместны, а обувь должна быть не только стильной, но и удобной.

Особые рекомендации для родственников невесты и жениха

Для матери невесты

Если вы иметь невесту, на вас часто давит дополнительное ожидание, ведь это второй по важности образ после свадебного платья самой невесты.

Цвет : избегайте черного и белого, а также не выбирайте тот же цвет, что и подружки невесты, чтобы выглядеть гармонично и неповторимо.

: избегайте черного и белого, а также не выбирайте тот же цвет, что и подружки невесты, чтобы выглядеть гармонично и неповторимо. Силуэт и посадка: выбирайте одежду, которая соответствует вашему типу фигуры. Начните поиск по крайней мере за шесть месяцев до свадьбы, чтобы иметь достаточно времени на подбор аксессуаров и возможные корректировки.

выбирайте одежду, которая соответствует вашему типу фигуры. Начните поиск по крайней мере за шесть месяцев до свадьбы, чтобы иметь достаточно времени на подбор аксессуаров и возможные корректировки. Координация: не забудьте согласовать свой образ с другими членами семьи, это поможет создать единый стиль на фотографиях.

Для матери жениха

Подобно матери невесты, важно избегать черного и белого цветов и согласиться с общей цветовой гаммой свадьбы.

Советы: дождитесь, пока невеста определит цветовую палитру, чтобы ваш образ гармонировал с общим стилем праздника. Учитывайте также место проведения и погодные условия, ведь вы будете носить одежду не менее восьми часов.

Выбор цвета

Общие рекомендации: не выбирайте белый и, как правило, черный, если это не прописано в дресс-коде.

не выбирайте белый и, как правило, черный, если это не прописано в дресс-коде. Выбирайте смелые яркие цвета или мягкие пастельные оттенки. Если вы хотите более светлую одежду, выбирайте пастельные тона — солнечно-желтую, темно-розовую или голубую.

Совет: если вы выбираете черный цвет, используйте его как часть образа или дополните яркими аксессуарами, такими как дизайнерские туфли на каблуке или стильная сумка.

Свадебный этикет: что не стоит одевать

Избегайте одежды в том же цвете, что и невеста.

Чрезмерно непринужденный образ не подходит: деним, джоггер или кроссовки — это категорически нет.

Будьте осторожны с длиной платьев: слишком короткие подолы или глубокие декольте могут создать неудобства, особенно во время танцев или церемонии.

Джинсовые штаны это категорически нет, ведь их повседневный вид не подходит для столь важного случая. Старайтесь выходить из зоны комфорта, экспериментируйте с эффектными комбинезонами или сшитыми платьями, чтобы ваш образ был не только стильным, но и уместным.

Независимо от того, выберите ли вы платье с принтом, элегантный и шикарный комбинезон, юбку с блузкой или яркий цветной образ, главное — помните, что вы должны наслаждаться каждым мгновением этого прекрасного дня.

Что надеть на свадьбу / Фото: Getty Images

Слушайте свой внутренний голос, следуйте советам и не бойтесь экспериментировать с новыми образами. Ведь именно ваш стиль, ваша индивидуальность и уверенность в себе сделают вас красивейшей гостьей праздника.

Мы также писали о том, как одеваться в соответствии со своим типом фигуры.

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