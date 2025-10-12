Что надеть на свадьбу сына: лучшие платья для мамы жениха / © Credits

Реклама

Издание WomanAndHome собрало советы стилистов и экспертов по моде, чтобы помочь вам найти то самое платье, в котором вы будете чувствовать себя уверенно, элегантно и комфортно.

Мама жениха — одна из главных фигур свадьбы, но важно помнить главное правило, вы должны сиять, но не затмевать невесту. Поэтому отдайте предпочтение элегантности, а не чрезмерности. Избегайте белого и цветов, похожих на оттенок свадебного платья. Идеально — согласовать палитру с невестой и мамой невесты, чтобы в семейных фото все выглядело гармонично.

Свадьба в саду или загородном поместье

Для загородного празднования выбирайте легкие, естественные цвета, например, пастель, беж, розовое золото, мягкую лаванду или мяту. Миди-платья с цветочными принтами, легкий жакет или пальто в тон создадут изящный образ.

Реклама

Если у вас тип фигуры «яблоко», попробуйте платье с запахом или драпировкой на талии, оно визуально вытянет силуэт.

Для фигуры «песочные часы» подойдут V-образный вырез и пояс, который подчеркнет талию.

Если ваш тип — «груша», попробуйте платье А-силуэта или комбинезон с широкими штанинами. Баланса добавят рукава-фонарики или маленькие плечики.

Если свадьба — на пляже

Море, песок и любовь в воздухе. Здесь действуют другие правила: легкость, движение и комфорт. Забудьте о каблуках, лучше выбрать изысканные сандалии или балетки на плоской подошве.

Идеальный выбор — макси или миди-платье из натуральных тканей, например, шелка или льна. Яркие оттенки коралла, бирюзы, лимонного или персикового сделают образ солнечным и праздничным.

Для вечерней церемонии прекрасно подойдут платья с легким блеском или деликатным мерцающим убранством, когда лучи заката отражаются в вашем наряде, это выглядит невероятно.

Вечерняя или black-tie свадьба

Если событие проходит в формате black-tie — это ваш шанс излучать роскошь. Выберите длинное платье или эффектный комбинезон из благородных тканей — шелка, бархата, сатина.

Реклама

Цвета, которые работают безупречно — изумрудный, темно-синий, бордовый, сливовый, пудрово-розовый или шампань. Избегайте черного — он уместен в театре, но не на празднике любви.

Совет: акцентируйте образ заметным украшением или маленькой металлизированной сумочкой-клатчем.

Детали, которые имеют значение

Комфорт превыше всего. Вы будете в движении целый день — от фотосессии до танцев. Выбирайте удобную обувь, которая уже «разношена».

Длина — золотая середина. Платье ниже колена — всегда выигрышное, в нем комфортно сидеть и двигаться.

Качественное или легкое моделирующее белье поможет создать красивый силуэт.

Не забывайте о своем «я». Ваш стиль должен быть продолжением вашей личности. Не примеряйте чужую роль, если она не ваша.

Свадьба сына — это не показ мод, а эмоциональное событие, где важны искренность, нежность и поддержка. Ваш наряд должен только подчеркнуть это. Когда вы чувствуете себя удобно, красиво и уверенно, именно тогда вы выглядите лучше всего. Поэтому позвольте себе насладиться каждой минутой этого дня. Потому что ваш лучший аксессуар — улыбка и счастливый блеск в глазах.