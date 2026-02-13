Что надеть на свидание — стильные идеи, которые всегда работают / © Getty Images

Реклама

Февраль — официальный месяц романтики. День святого Валентина уже близко, а вместе с ним — вечный вопрос: «Что надеть на свидание?». Независимо от того, это первое знакомство, обеденный кофе или празднование годовщины, одежда должна работать на вас, а не против вас, об этом рассказало издание Woman&Home.

Главное правило и одновременно его отсутствие — комфорт и твой стиль создают идеальный образ. Нет ничего хуже, чем слишком тесная одежда или тренд, в котором вы не узнаете себя. Лучшая стратегия — сочетать базовые вещи зимнего гардероба с несколькими свежими акцентами.

Образ для свидания на День святого Валентина

Для ужина, театра или вечернего выхода безошибочный вариант — миди или макси-платье и легкий жакет.

Реклама

Красный — это несколько клише, но в то же время это цвет романтики, силы и уверенности. К тому же насыщенный красный — один из ключевых модных цветов сезона весна — лето 2026 года.

Стильная формула: красное платье и черный жакет или кардиган — это сочетание выглядит дорого и эффектно, без лишних усилий.

Образ для дневного свидания

Дневное свидание — это баланс между «мне удобно» и «я выгляжу собранно». Если планируете прогулку по городу, галерею или долгий разговор, выбирайте обувь, которая не испортит настроение.

Идеальный вариант: ботильоны на устойчивом каблуке, которые добавляют роста, но не боли. Широкие или джинсы клеш красиво формируют силуэт, а заправленная блуза или рубашка делают повседневный стиль элегантным. Так же хорошо этот образ будет работать и для свидания «просто на кофе».

Реклама

Образ для весеннего свидания

С приходом весны меняется и стиль. Тяжелые пальто поставьте на паузу и достаньте тренч — универсальный герой межсезонья.

Под него стоит надеть прямые брюки и сатиновый или кружевной топ. Когда теплеет, можно позволить себе обувь с открытым носком, например мюли или босоножки, которые мгновенно сделают образ более легким и романтичным.

Образ для свидания «на кофе»

Кофейное свидание — это про непринужденный шик. Обычно хочется выглядеть, будто вы не слишком старались, но все продумано.

Формула, которая не подводит — тонкий свитер и сатиновая юбка-комбинация

Реклама

Свитер добавляет уюта, а юбка — женственности. К такому образу идеально подходят балетки или Mary Jane — модные, легкие и игривые.

Образ для первого свидания

Первое свидание — не время для экспериментов с радикальными трендами. Это момент быть собой, но в лучшей версии.

Миди-платье — беспроигрышный вариант, ведь это минимум стилизации и максимум эффекта. Добавьте ботильоны на каблуке — они выглядят элегантно, но не слишком «официально».

Образ для ужина в ресторане

Ужин — это момент, когда хочется выглядеть собранным, но не скованным. Комбинация джинсы и жакет — настоящая классика. Для более изысканного заведения замени джинсы на брюки со стрелками или юбку.

Реклама

Сатиновая блуза как базовый слой добавляет шика и идеально сочетается с четким кроем. Завершите образ каблуками или лаконичными балетками, в зависимости от настроения.

Образ для свидания дома

Домашнее свидание — это про детали. Комфорт, но с ноткой роскоши.

Идея: сатиновая пижама с длинным рукавом — мягкая, стильная и очень приятная к телу. Добавьте красивые тапочки и украшения, даже несмотря на то, что вы дома.

Свидание — это не модный экзамен, это возможность почувствовать себя красивой, уверенной и настоящей. Одежда не должна сковывать, она должна подчеркивать вашу энергию.

Реклама

Выбирайте цвета, которые поднимают настроение, формируют силуэт и в которых вам легко и комфортно двигаться, ведь лучший образ для свидания — это тот, в котором вы чувствуете себя в своей тарелке.