Что надеть в День святого Валентина: Андре Тан назвал беспроигрышные варианты для этого праздника

14 февраля – День всех влюбленных – празднует много пар, но если вы не знаете, что надеть на этот праздник, дизайнер Андре Тан назвал несколько беспроигрышных вариантов.

Конечно же, День святого Валентина в первую очередь ассоциируется с красным цветом, а также сердечками. Избегать этого стереотипа дизайнер не советует, ведь подобные наряды выглядят очень мило и женственно.

Total red look – красное платье или топ, красная юбка, красные губы. Такой образ может показаться несколько дерзким, поэтому берите простые ткани и минималистичные фасоны. Прическу под такой образ лучше сделать собранную.

Красные или бордовые кружевные колготки – это простое решение, которое сразу сделает образ более интересным.

Атласное бельевое платье — это вариант для тех, кто не хочет много красного в образе. Дизайнер советует выбирать нежно-розовый оттенок, молочный или цвет шампань. В таком образе можно сделать уже упор на макияж, например, использовать классическую красную помаду.

Красный также можно добавить через аксессуары в волосы – ленты или заколы. Сейчас такие очень модны.

Корсеты также станут отличным вариантом для 14 февраля. Выбирайте бежевые, нежно-розовые, молочные оттенки корсетов и сочетайте их с атласными макси-юбками.

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