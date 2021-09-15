Что не нужно носить этой осенью: советы от Андре Тана

Что не нужно носить этой осенью: советы от Андре Тана

Украинский дизайнер Андре Тан порекомендовал, что не нужно надевать осенью 2021 и что нужно немедленно выбросить. Также модельер дал полезные советы, как не нарушать правила многослойности и как правильно экспериментировать со своим стилем.

Нарушить правила многослойности

Я повторял и буду повторять: первый слой в таких образах не должен быть плотнее второго! Иначе ваш образ получится неряшливым, будет много лишних складок. В этом сезоне пойдите на эксперимент: под низ наденьте полуприлегающий кардиган, а сверху ー куртку, жакет или стильный плащ. Вы выиграете на контрасте фактур.

Instagram Андре Тана

Черные колготки ー не панацея

В сочетании черные колготки + все вещи в гардеробе = вам нельзя выходить из дома! А вот цветные колготки и колготки с принтами ー хитяры сезона! Черный плотный капрон с россыпью белых горошков, ромбовидная клетка, косая полоска на микрофибре или просто яркая пара — вариантов множество.

Instagram Андре Тана

Черный монолук — осенняя депрессия

Не загоняйте сами себя в апатию и осеннюю хандру… Плесните красок в повседневность! Задумались над покупкой очередного темного жакета? Лучше приобретите шапочку яркого тона и переверните образ с ног на голову!

Instagram Андре Тана

Боязнь экспериментов

Экспериментируя, рекомендую опираться на классические вещи простого кроя. Если вы сделаете все грамотно, предметы гардероба не будут перебивать друг друга и выбиваться из общей концепции лука. Тренируйте насмотренность!

Instagram Андре Тана

Хватит все заправлять!

Если вы думаете, что, вечно заправляя вещи там, где нужно и где не нужно, вы стройните свою фигуру, то вы глубоко ошибаетесь. Пусть лучше ваш модный свитер сидит навыпуск и свободно, тогда пропорции фигуры будут уравновешены. Благодаря правильной длине юбки (до середины икры) такое сочетание особенно актуально в кэжуал-образах.

Instagram Андре Тана

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