Что нельзя надевать в 2025 году: Андре Тан назвал главные антитренды

Дизайнер говорит, что пора попрощаться с некоторыми модными трендами, а также назвал вещи, на которые стоит обратить внимание.
HEOH
В 2025 году неоновые оттенки официально утратили актуальность, уступив место сдержанному и натуральному цвету: бежевому, оливковому, пастельным и приглушенным темным тонам. Неон сохраняет позиции только в аксессуарах, где яркие акценты придают динамику, сохраняя баланс образа.
ТРАКТОРНАЯ ПОДОШВА
Популярная ранее рельефная подошва, придающая практичности, теперь воспринимается как перегруженный элемент, нарушающий гармоничность образа. Рекомендую обратить внимание на модели с изящным силуэтом и минималистичной подошвой, придающие образу элегантности и универсальности.
ШАПКИ-БИНИ С ПОМПОНАМИ
Милые шапки с помпонами постепенно выходят из модных тенденций. В тренде — лаконичные модели из плотной шерсти или кашемира, придающие образу сдержанности и современного шарма. Вместо "игрушечных" деталей лучше сделать акцент на интересной фактуре ткани или оригинальном плетении.
МИКРОСУМКИ
Крошечные сумочки, в которые не вмещается даже телефон, теряют популярность. В 2025 году их заменят емкие и функциональные модели.
ЯРЕЗМЕРНО ОБЪЕМНЫЕ ПУХОВИКИ
Раньше модные "оверсайз" пуховики, напоминавшие коконы или облака, постепенно уходят на второй план. Этой зимой внимание сосредоточено на более структурированных и аккуратных моделях, не скрывающих фигуру, а выгодно ее подчеркивающих. Актуальными станут утепленные пальто с поясом или пуховики средней длины с четкими линиями.
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