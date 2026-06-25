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- Школа стиля
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Что носить летом 2026 года: Андре Тан назвал лучшие варианты одежды
Дизайнер назвал варианты одежды, которые отлично подойдут для жарких летних дней.
Атласные брюки
Это очень женственная и непринуждённая позиция, а также очень нарядная. Их можно сочетать с футболкой, топом и жакетом.
Бермуды и кюлоты
Высокая посадка в таких вещах подчеркивает рост, а фигура кажется более стройной.
Светлые джинсы
Белоснежные, бежевые, нежно-розовые — они придают элегантность, чистоту и ощущение стиля «old money». Легко сочетаются с любым верхом и выглядят очень дорого.
Белые брюки
Они всегда будут выглядеть свежо. Подходят для повседневного ношения и создают ухоженный и дорогой образ.
Юбки прямого кроя
Выбирать их можно любой длины. Выбирайте плотную ткань, чтобы она хорошо держала форму и скрывала мелкие недостатки фигуры.