Что носить летом 2026 года: Андре Тан назвал лучшие варианты одежды

Андре Тан

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Атласные брюки

Это очень женственная и непринуждённая позиция, а также очень нарядная. Их можно сочетать с футболкой, топом и жакетом.

Бермуды и кюлоты

Высокая посадка в таких вещах подчеркивает рост, а фигура кажется более стройной.

Светлые джинсы

Белоснежные, бежевые, нежно-розовые — они придают элегантность, чистоту и ощущение стиля «old money». Легко сочетаются с любым верхом и выглядят очень дорого.

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Белые брюки

Они всегда будут выглядеть свежо. Подходят для повседневного ношения и создают ухоженный и дорогой образ.

Юбки прямого кроя

Выбирать их можно любой длины. Выбирайте плотную ткань, чтобы она хорошо держала форму и скрывала мелкие недостатки фигуры.

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