Что носить в холодное время года: 7 трендовых вариантов верхней одежды на сезон осень-зима 2024-2025

Вложив деньги в одну из этих вещей вы не пожалеете, ведь они прослужат вам не один сезон.

Когда наступает похолодание, многих начинает волновать вопрос верхней одежды. Подобрать удобный, стильный и в первую очередь теплый вариант наряда не такая уж простая задача. Также еще одним немаловажным пунктом при выборе верхней одежды должно быть еще и то, что она должна сочетаться с остальными предметами вашего гардероба.

Ниже мы собрали семь трендовых вариантов теплых вещей, которые будут пользоваться особой популярностью в этом зимнем сезоне.

1. Шерстяное классическое пальто

Длинное шерстяное пальто черного цвета прослужит вам много лет. Носить его можно совершенно со всем. Это действительно базовая вещь о которой вы никогда не пожалеете.

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2. Пуховик-одеяло

Это действительно незаменимая вещь на зимние морозы, особенное если вы любите длинные прогулки на улице. Однако при выборе обращайте внимание на наполнение и непромокаемость ткани.

Фото: Getty Images

3. Кожаная косуха

Хотя может показаться, что согреть такая куртка врят ли может, но на самом деле это не так. Качественная кожаная куртка свободного фасона и с подкладкой будет комфортной до сильного мороза. Выглядеть такой вариант верхней одежды будет очень стильно.

Фото: Getty Images

4. Дубленка-авиатор

Это трендовая вещь, которая после покупки точно прослужит вам не один год. Выбирайте варианты с овчиной и нейтральный носибельных цветов - котричневого и черного.

Фото: Getty Images

5. Пальто с шарфом

Этот верхний наряд стал настоящим хитом и уже есть много его различных вариантов. Люксовые и демократичные бренды предлагают самые всевозможные их оттенки. Покупая такую вещь вы сразу в выигрыше, ведь получаете два в одном, также вам больше не нужно думать о шарфе перед выходом или беспокоится, что вы его где-то потеряли.

Фото: Getty Images

6. Длинная дубленка

Эта вещь особо никогда не выходила из моды, но на протяжении многих лет переживала самые разные изменения в дизайне. Сейчас в тренде простой прямой фасон, чаще всего коричневого или черного цвета. Если дубленка из натуральных материалов, то зимой вы в ней точно не замерзните.

Фото: Getty Images

7. Шуба из из эко-меха

Подобным вариантом верхней одежды уже никого не удивить, ведь многие бренды выпустили свои модели эко-шуб и это просто замечательно, ведь найти их можно совершенно разных фасонов, оттенков и мягкости. Носить подобную одежду можно от осени до весны, сочетать с разными нарядами, аксессуарами и не бояться замерзнуть.

Фото: Getty Images

И в заключение отметим, что при выборе верхней одежды в первую очередь обращайте внимание на состав - выбирайте натуральные волокна и качественные наполнители и материалы. Выбирая крой и узор откажитесь от мимолетных тенденций и подумайте о том, какие фасоны возвращаются каждый сезон, иначе через год вы просто не захотите носить эту вещь, ведь она выйдет из моды. Если же вы хотите более яркий вариант верхней одежды, то обращайте внимание на принты, которые тоже не выходят из моды, например, клетку или хищные узоры.

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