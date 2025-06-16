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- Школа стиля
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Что носить в офис летом 2025 года: топ-5 модных советов от Андре Тана
Дизайнер Андре Тан назвал главные тренды офисного стиля на лето, а также рассказал, какие вещи лучше выбирать, когда на улице жара.
Льняной костюм
Льняной костюм — идеальное решение для лета. Он выглядит элегантно, а отдельные элементы, такие как жакет и брюки, легко комбинируются с другими вещами. Этот костюм прекрасно сочетается с любой обувью от каблука до легких лоферов или даже вьетнамок.
Шорты-бермуды
Тем, кто хочет чего-нибудь новенького, стоит заменить обычные штаны на бермуды классической длины. Сочетайте их с легким топом и свободной хлопковой рубашкой. Шорты в полоску — особенно стильный вариант для офиса.
Классические брюки и жакет
Хочешь быть стильной и собранной, но на улице слишком жарко для жакета? Замени его на жилет! Этот вариант подойдет для офиса, особенно если добавить лоферы или босоножки — и образ готов.
Универсальное платье
Летнее платье-рубашка из льна или хлопка — это стильный и комфортный выбор для офиса. Оно «дышит», не имеет слишком строгого вида и прекрасно сочетается с босоножками на невысоком каблуке. Такое платье подойдет не только для работы, но и для летних мероприятий.
Прозрачная рубашка и базовый топ
Начните с плотной базовой майки, которую можно носить самостоятельно, а сверху добавьте легкую полупрозрачную рубашку. Такой образ выглядит интересно и придает легкости. Блузы из прозрачного материала или кружевом — особый акцент лета.