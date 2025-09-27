ТСН в социальных сетях

Что носить в офис осенью: Андре Тан назвал вещи, которые сделают ваш образ стильным

Осень — это не только про шарфы и пледы, это еще и про стильные решения для твоего офисного гардероба. Дизайнер Андре Тан собрал для вас элегантные и универсальные элементы, которые придадут образу уверенности и утонченности.

Юлия Каранковская
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Классические брюки

Это должна быть модель с высокой талией. Это классика, которая всегда выглядит модно, элегантно и стильно. Они подходят для любой офисной ситуации и могут быть комбинированы с любым верхом, например, это могут быть свитера или элегантные красивые блузы и даже кроптопы. Такие брюки подходят всем, добавляют изящества и будут изюминкой в твоем гардеробе.

Платья с длинным рукавом или рукавом 7/8

Такие платья всегда женственные, элегантные, а что касается цвета, то всегда стоит выбирать: черный, бежевый, темно-синий или бордовый.

Блузы из шелка или шерсти

Такие блузы будут идеальными для офиса — они добавляют элегантности, а также прекрасно сочетаются с брюками или юбками. Выбирайте пастельные цвета или нейтральные оттенки, они идеально подходят для осенне-зимнего сезона.

Классический жакет

Это то, что всегда в тренде, особенно в осенний период. Они дают твоему образу элегантности и могут быть как из плотной так и из легких тканей. Выбирайте модели с акцентными плечами, потому что это сейчас в тренде.

Сапоги на низком каблуке

Это не только удобно, но и очень элегантно. Они подходят для осенних прогулок и прекрасно сочетаются с офисным стилем. Выбирайте классические черные или коричневые модели и они прекрасно дополнят любой образ.

