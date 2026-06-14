Что носить в жару: модные летние хитрости, которые действительно работают

Платье / © Associated Press

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Летняя жара — настоящий тест для гардероба. Если зимой можно спастись многослойностью, то летом любая ошибка в выборе ткани или фасона ощущается буквально на коже. Именно поэтому нужно заранее формировать капсульный летний гардероб из вещей, которые помогают телу дышать. Издание Woman&Home рассказало о простых, но эффективных правилах летнего гардероба, которые помогут пережить самые жаркие дни без компромиссов между комфортом и стилем.

Главное правило сезона простое: больше натуральных тканей, больше свободных силуэтов и меньше синтетики. Лен, хлопок, вискоза и продуманные фасоны создают вокруг тела свой собственный микроклимат и позволяют чувствовать себя комфортно даже в самые жаркие дни.

Платья

Платье по-прежнему остается абсолютным фаворитом летнего гардероба. В этом сезоне особенно актуальны А-силуэты и трапециевидный крой, которые обеспечивают свободную циркуляцию воздуха.

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Для жарких дней стилисты рекомендуют выбирать модели из льна или хлопка. Эти натуральные ткани хорошо пропускают воздух и помогают поддерживать комфортную температуру тела. А вот от шелка в сильную жару стоит отказаться, ведь он легко реагирует на влагу и может оставлять заметные следы от пота.

Также стоит обратить внимание на цвета. Если черные платья остаются беспроигрышной классикой в течение всего года, то летом лучше смотрятся светлые оттенки, такие как белый, молочный, бежевый, сливочный или пастельные цвета, которые меньше нагреваются на солнце.

Еще одно преимущество платьев — максимальная вентиляция. Именно поэтому даже длинные модели часто оказываются более удобными, чем короткие шорты или узкие брюки.

Хлопковые футболки и рубашки оверсайз

В жару простые вещи смотрятся лучше, чем сложные образы. Идеальный верх на лето — футболки и рубашки из 100% хлопка или льна.

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Свободные рубашки оверсайз уже несколько сезонов остаются одним из самых универсальных элементов гардероба. Их можно носить поверх топа, купальника или как самостоятельный элемент с шортами или льняными брюками.

Что касается футболок, небольшое содержание эластана не станет проблемой, но слишком плотные или облегающие модели в жару могут вызывать дискомфорт. Свободный крой обеспечивает лучший доступ воздуха к коже и позволяет чувствовать себя свежее в течение дня.

Длинная юбка лучше мини

На первый взгляд кажется, что чем короче одежда, тем она удобнее. Но эксперты отмечают, что это не всегда так.

Миди и макси-юбки из легких тканей создают естественную защиту от солнца, обеспечивая при этом отличную циркуляцию воздуха. Особенно хорошо подходят А-силуэты и расклешенные модели, которые не облегают тело.

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Главное — избегать синтетических материалов. Даже самая красивая атласная юбка из искусственных тканей в жару может оказаться менее удобной, чем простая хлопковая модель.

Брюки

Несмотря на популярность шорт, легкие брюки зачастую оказываются не менее удобными. Важный нюанс — ткань и крой.

Джинсы, даже изготовленные из 100% хлопка, остаются слишком тяжёлыми для температуры выше +30 °C. Вместо этого стилисты советуют обратить внимание на широкие льняные брюки, брюки-палаццо или модели из лёгкого хлопка.

Для офиса отлично подойдут брюки свободного кроя с высокой посадкой в нейтральных оттенках. Они выглядят элегантно, но не создают ощущения перегрева.

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Отдельный плюс — эластичный пояс. В сильную жару он гораздо удобнее жестких конструкций и узких ремней.

Шорты

Если говорить о шортах, то главным фаворитом лета становятся бермуды. Они обеспечивают большую свободу движений, не облегают тело и выглядят гораздо актуальнее ультракоротких моделей.

К тому же бермуды легко вписать как в отпускной гардероб, так и в городские образы — достаточно добавить льняную рубашку, базовую майку или жилет.

Обувь

Лучшее решение для жаркой погоды — открытая обувь. Сандалии, шлепанцы и мюли позволяют ногам дышать и предотвращают перегрев.

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Важное значение имеет и материал. Натуральная кожа и замша лучше регулируют температуру, чем пластик или винил, которые могут усиливать потоотделение.

Если же дресс-код требует закрытой обуви, стоит выбирать кроссовки с сетчатыми вставками и носить хлопчатобумажные носки для лучшей вентиляции.

Чего лучше избегать

У летнего гардероба есть два главных врага — синтетические ткани и слишком обтягивающая одежда.

Полиэстер, акрил и другие синтетические материалы плохо пропускают воздух, удерживают тепло и создают эффект «парника». Аналогичным образом действует и слишком узкая одежда, которая препятствует естественной циркуляции воздуха вокруг тела.

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Поэтому летом стилисты советуют отказаться от обтягивающих платьев, узких джинсов и сложных многослойных образов в пользу легкости и свободы.

Современная летняя мода всё больше ориентируется не только на тренды, но и на комфорт. И главная формула стильного гардероба для жары оказывается на удивление простой — натуральные ткани, свободный крой и продуманные силуэты. Льняное платье, хлопковая рубашка, юбка миди или широкие брюки могут выглядеть не менее эффектно, чем самые смелые трендовые вещи, а главное — помогут пережить даже самое жаркое лето красиво и без лишних жертв.

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