Что носить весной 2025 года: Андре Тан назвал топ-5 стильных и трендовых модных идей

Дизайнер поделился с поклонниками новыми идеями и показал, как можно сочетать вещи, чтобы быть в тренде.

Свои советы Андре Тан опубликовал в Instagram. Также он отметил, что такие луки будут практичными, стильными и их можно легко и быстро собрать.

TOTAL DENIM

Самый простой способ выглядеть стильно: джинсы + рубашка из денима в любом оттенке – это идеальный трендовый аутфит. Также советую присмотреться к джинсовым платьям и юбкам, это очень стильно.

Мини-юбка + сапоги + ТОП + ЖАКЕТ

Беспроигрышный вариант, чтобы подчеркнуть женственность и уверенность. На самом деле такой лук легко собирается, а вот выглядит очень интересно и игриво.

БРЮЧНІЙ КОСТЮМ

Выбирайте светлые оттенки или чисто-белый и образ будет дорогим и свежым.

ДЖИНСЫ + ПРИТАЛЕННЫЙ ЖАКЕТ + ТОП

Вместо джинсов можно взять и юбку, брюки или даже платье – главное, чтобы силуэт оставался сбалансированным. А также приталенный жакет, выбирайте модели, которые будут подчеркивать ваш силуэт.

МАКСИ- ЮБКА + БОМБЕР + БОТИЛЬОНЫ

Сочетание, которое точно не оставит тебя незамеченой. Это смелое сочетание спортивного и классического стиля. Легкая юбка добавляет динамики, бомбер создает непринужденный контраст, а ботильоны завершают образ с ноткой элегантности.

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