Что носить зимой, чтобы не мерзнуть и выглядеть стильно: беспроигрышные варианты / © Getty Images

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Холодный сезон — отличная возможность поэкспериментировать с фактурами, цветами, многослойностью и аксессуарами. Главное — научиться сочетать вещи так, чтобы было не только тепло, но и красиво. Издание Woman&Home собрало шесть проверенных формул зимних образов, которые легко адаптировать к собственному стилю и найти в своём гардеробе.

Джинсы, свитер и пальто

Это сочетание, которое никогда не подводит. Прямые или узкие джинсы станут отличной основой образа, а теплый свитер добавит уюта. Выбирайте кашемир, объемную вязку, свитера с узорами или с классическими морскими полосками

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Завершить образ поможет пальто, короткое приталенное придаст непринужденности, а длинное — элегантности и драматичности. Для вечернего выхода можно заменить базовый свитер на модель с декором.

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Пальто как главный акцент

Зимой верхняя одежда часто становится центральным элементом образа, так почему бы не сделать её самой интересной? Яркое пальто, необычный принт или выразительный силуэт способны превратить даже простую комбинацию из леггинсов и свитера в стильный ансамбль.

Если хочется потеплее, наденьте термолеггинсы, шерстяной свитер и высокие сапоги. И помните, что удачно подобранная верхняя одежда может спасти даже то утро, когда вы совершенно не знаете, что надеть.

Миди платье, колготки и пальто

Не стоит откладывать платья до весны. Для холодного времени года выбирайте модели из шерсти, кашемира, плотного хлопка или вельвета. Очень удачно смотрятся А-силуэты и платья с расклешенной юбкой.

Сочетайте их с плотными колготками, сапогами и пальто. Стилистическим приёмом может стать подбор верхней одежды примерно по длине платья или длиннее него. Так силуэт будет выглядеть более гармонично и удлинённо.

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Юбка и высокие сапоги

Юбка зимой — не менее практичный вариант, чем брюки, особенно если дополнить её теплыми колготками и высокими сапогами. А-образные модели красиво подчеркивают талию, тогда как прямые юбки придают образу сдержанность.

Чтобы наряд выглядел гармонично, сочетайте объёмную юбку с лаконичным верхом, а узкую — с свободной блузкой или свитером. Колготки и обувь одного цвета помогут визуально удлинить ноги.

Трикотажное платье и акцентный аксессуар

Трикотажное платье — настоящая зимняя находка, ведь оно удобное, теплое и не требует сложного стилистического дополнения. Однако если хочется, чтобы образ выглядел дороже и продуманнее, сделайте ставку на аксессуары.

Массивное колье, выразительное кольцо или эффектная сумка придадут характер даже самому простому однотонному платью. Еще один хитрость — подчеркнуть талию ремнем, особенно если вы выбрали свободный силуэт.

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Классические брюки и жакет

Если вы хотите выглядеть элегантно без лишних усилий, обратите внимание на хорошо скроенные брюки. Прямые, широкие или модели-сигареты — выбирайте фасон, который лучше всего соответствует вашему стилю.

Для офиса дополните их жакетом в тон, для выходных — непринуждённой курткой в стиле кантри, а для вечера — бархатным верхом с декоративными деталями. Шерстяные, бархатные или плотные хлопковые брюки легко сочетаются как с трикотажем, так и с более нарядными вещами.

Секреты стильного зимнего гардероба

Зимой очень важно соблюдать многослойность. Свитер можно накинуть поверх рубашки, тонкий гольф — надеть под платье, а объемный кардиган — дополнить ремнем. В то же время стоит следить за тем, где заканчиваются различные слои одежды, ведь слишком много горизонтальных линий могут визуально укоротить силуэт.

Не менее важны фактуры и цвета. Не бойтесь ярких оттенков, интересных принтов и необычных сочетаний, ведь именно они помогают разнообразить серые зимние будни.

Чтобы стильно выглядеть зимой, не нужен огромный гардероб или ежедневные модные эксперименты. Достаточно иметь несколько удачных базовых вещей, научиться сочетать их между собой и не забывать об аксессуарах. Джинсы со свитером, трикотажное платье или эффектное пальто — выбирайте то, что подходит вашему настроению, добавляйте собственные акценты и помните, что даже в самый холодный день можно выглядеть так, будто вы только что сошли с модной улицы Парижа.

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