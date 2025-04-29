Что одеть на выпускной: пять модных советов от Андре Тана

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Реклама

АСИМЕТРИЧНОЕ ПЛАТЬЕ

Немного игры с формами — и ты уже привлекаешь внимание. Неровный подол, одно обнаженное плечо, смещенные акценты — все это сейчас на пике популярности. Асимметрия делает образ живым, вносит динамику и выглядит очень «свежо».

ПРОЗРАЧНОЕ ПЛАТЬЕ (НО ДЕЛИКАТНОЕ)

Реклама

Прозрачные ткани — тренд номер один. Легкий шифон, органза или вставка из сетки имеет нежный и не банальный вид. Выбирай простой крой и минимум украшений тогда все будет выглядеть легко и празднично.

БРЮЧНЫЙ КОСТЮМ + ТОП

Если ты чувствуешь, что платье это не твое — выбирай костюм. Брючный костюм + кроп-топ или топ на тонких бретелях. Это смело и очень стильно. Идеально для тех, кто хочет чувствовать себя особенным.

ЦВЕТЫ 3D

Объемные цветы — еще один тренд. Можно выбрать платье с аппликациями или небольшими вышивками. Это выглядит очень празднично и необычно, но лучше не переборщивать.

МЕТАЛЛИК В ДЕТАЛЯХ

Серебристые босоножки, золотистый клатч, металлические серьги или макияж глаз — и твой образ будет праздничным, но без эффекта «рождественской елки».