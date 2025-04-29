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- Школа стиля
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Что одеть на выпускной: пять модных советов от Андре Тана
Уже совсем скоро начинается сезон выпускных, так что дизайнер собрал идеи стильных образов для этого особенно дня.
АСИМЕТРИЧНОЕ ПЛАТЬЕ
Немного игры с формами — и ты уже привлекаешь внимание. Неровный подол, одно обнаженное плечо, смещенные акценты — все это сейчас на пике популярности. Асимметрия делает образ живым, вносит динамику и выглядит очень «свежо».
ПРОЗРАЧНОЕ ПЛАТЬЕ (НО ДЕЛИКАТНОЕ)
Прозрачные ткани — тренд номер один. Легкий шифон, органза или вставка из сетки имеет нежный и не банальный вид. Выбирай простой крой и минимум украшений тогда все будет выглядеть легко и празднично.
БРЮЧНЫЙ КОСТЮМ + ТОП
Если ты чувствуешь, что платье это не твое — выбирай костюм. Брючный костюм + кроп-топ или топ на тонких бретелях. Это смело и очень стильно. Идеально для тех, кто хочет чувствовать себя особенным.
ЦВЕТЫ 3D
Объемные цветы — еще один тренд. Можно выбрать платье с аппликациями или небольшими вышивками. Это выглядит очень празднично и необычно, но лучше не переборщивать.
МЕТАЛЛИК В ДЕТАЛЯХ
Серебристые босоножки, золотистый клатч, металлические серьги или макияж глаз — и твой образ будет праздничным, но без эффекта «рождественской елки».