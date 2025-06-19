Что такое Лабубу и почему по ним все сходят с ума: милая мягкая игрушка, которая покорила мир

Игрушка Лабубу на сумке Miu Miu / © Getty Images

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Слава пришла к этим плюшевым мини-монстрам не молниеносно, ведь на самом деле они были придуманы гонконгским художником Касингом Лунгом уже довольно давно. Лунг впервые изобразил их в своей иллюстрированной книге рассказов «Монстры», во время создания которой вдохновлялся скандинавским фольклором и мифологией, которыми увлекался в детстве. Впервые Лабубу был представлен на рынке в 2015 году компанией How2Work, но более широкое признание игрушка получила в 2019 году после начала сотрудничества с компанией по производству игрушек Pop Mart.

А вот мировая слава к Лабубу пришла только сейчас, из-за того что они «завирусились» в соцсетях и ими начали украшать свои сумки звезды. В частности, после появления тренда на брелки, участница K-pop группы Blackpink Лиса была замечена с Лабубу на сумке. Это вызвало тенденцию, которая быстро способствовала популярности игрушки в мире. Далее с игрушкой были замечены такие звезды, как Рианна, Шер и многие другие известные личности.

Игрушка Лабубу / © Getty Images

Также важную роль в распространении этого необычного аксессуара сыграли инфлюэнсеры всех возрастов, сделав милую игрушку символами статуса. А все из-за их распаковок и формата «слепой коробки» — покупатель никогда не знает, какой Лабубу ему достался.

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Милые анбоксинг-видео с реакциями подогревали еще больший интерес аудитории к игрушкам. Такой хитрый маркетинговый трюк стимулировал повторные покупки со стороны клиентов, желающих заполучить Лабубу желаемого цвета или коллекционную, а тех, кто не имеет ее, — купить. Игрушку стало сложно заполучить из-за цены и частого солд-аута.

Игрушка Лабубу / © Getty Images

Лабубу имеют несколько ключевых особенностей: большие глаза, большая улыбка, пушистое туловище, девять очень заметных зубов. В зависимости от коллекции игрушки могут быть по-разному одеты, иметь разные черты лица или быть украшены какими-то аксессуарами.

Игрушка Лабубу / © Getty Images

Но несмотря на ухмылку этих зверьков, не стоит думать, что они злые. По словам создателя Лабубу — Касинга Лунга, — они добродушные маленькие существа, у которых нет ничего, кроме добрых намерений.

Главный принцип хвастовства Лабубу — прикрепить ее на свою сумку, особенно если это модель за несколько тысяч долларов, например, Birkin. Увидеть игрушку теперь можно у многих — от поп-звезд до школьников.

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Игрушка Лабубу / © Getty Images