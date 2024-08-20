Что-то новенькое: 3 варианта необычно надеть купальник

С одного раздельного бикини с мягким бюстье вы можете получить целых три разных образа.

Блогер Estée Jaillon показала три интересных варианта как надеть верх вашего купальника, чтобы разнообразить образ и не тратиться на три разных бикини.

Вариант 1

Наденьте верхнюю часть купальника как обычно, но вместо того, что-то завязывать верхние лямки на шее, сделайте на нижней части бюстье узлы от верхних лямок и проденте в них руки. У вас выйдет обычный мягкий бюстгальтер и ровный загар зоны декольте.

Вариант 2

Переверните верх купальника вверх ногами и немного растяните чашки друг от друга;

Нижнюю часть купальника заведите за шею и разместите лямки спереди;

Затем заведите их за плечи и завяжите узел на спине (визуально это должно напоминать кобуру);

Верхние лямки купальника скрестите на груди и тоже заведите назад за спину. Завяжите еще один узел.

Вариант 3

Верхние лямки купальника заведите за спину, под руками и завяжите сзади;

Нижние лямки скрестите на груди и тоже заведите за спину, завязав там узел.

Используйте эти варианты завязывания бикини и уже в следующие выходные похвастайтесь новыми образами на природе.

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