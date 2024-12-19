Чтобы 2025 был удачным и прибыльным: Андре Тан назвал цвета, в которых встречать Новый год

В канун праздников дизайнер решил поделиться своим видением того, в каких цветах быть на Новый год.

Андре Тан выделил несколько трендовых оттенков, а также не забыл о зеленом, ведь он символизирует символ года – Зеленую Деревянную Змею.

"Ну во-первых, надо встречать в зеленом, а также в коричневом. Если вы хотите, чтобы следующий год был очень-очень для вас хорош, то только два этих цвета. Но не надо ограничивать себя, поэтому можно и в черном встречать, и в красном, а также в темно-синем. Также можно еще использовать более натуральные оттенки", — говорит он.

Также, чтобы год был денежным, дизайнер советует выбирать блестящие образы.

"Еще не забывайте о главном — пайетки. Они сейчас очень-очень в моде, а также приносят деньги".

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