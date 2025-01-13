Яркий тренд 2025: цветные кожаные перчатки, которые будут носить все

Этот аксессуар точно станет вашим любимым в холодное время года и прослужит не один сезон.
Кожаные перчатки - это простой аксессуар для холодного времени года который есть у каждой женщины. Это довольно простая, практичная и даже немного скучная вещь, однако модные бренды и трендсеттеры, среди которых и знаменитости, в 2025-м предлагают сделать перчатки одной из акцентных частей образа.
В новом году перчатки окажутся в центре вниманию и выйдут из тени. Теперь в моде яркие оттенки перчаток, поэтому откажитесь от обычных черных коротких вариантов и присмотритесь к моделям в так называемом оперном стиле, а также с вырезами, складками и перфорацией.
Беспроигрышным вариантов луков будут перчатки коричневых и винных оттенков, однако также не стоит проходить мимо зеленых или более праздничных цветов: красных, желтых или лиловых.
Перчатки отлично будут сочетаться с разными вариантами пальто, кейпами и обьемными свитерами, особенно, если они у вас нейтрального оттенка, то перчатки будут в таком случае интересным и ярким акцентом, особенно в сочетании с сумкой такого же оттенка или обувью.
Также отметим тот факт, что кожаные перчатки были представлены многими брендами на подиумах сезона осени-зимы 2024 и весны-лета 2025. В частности разные варианты и оттенки этого аксессуара предлагали: Miu Miu, Bottega Veneta, Burberry и Gucci.
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