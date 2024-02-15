Цветочные принты, объемные рюши и белые рубашки: Дом Carolina Herrera презентовал коллекцию осень-зима 2024

Коллекция получилась немного драматичной, но яркой и хорошо продуманой.

В Нью-Йорке в рамках Недели моды состоялся показ коллекции осень-зима 2024 Модного дома Carolina Herrera. Креативный директор бренда Уэс Гордон презентовал роскошную коллекцию наполненную кодами, которые заложила в бренд его основательница, поскольку на подиуме можно увидеть изобилие цветочных принтов, оборок, больших рукавов, белые рубашки и объемные юбки.

Некоторые модели навеянные стилистикой 80-х, поскольку также дизайнер предлагает тренчи, массивные украшения, брючные костюмы и брюки-сигареты, которые сочетает с яркими водолазками.

Показ коллекции Carolina Herrera осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Carolina Herrera осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Основательница бренда - 85-летняя Каролина Эррера - посетила этот модный показ. Модельер сидела в первом ряду в ярком фиолетовом брючном костюме.

Каролина Эррера с журналисткой Эми Файн Коллинз / Фото: Associated Press

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