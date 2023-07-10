Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Цветочные принты, рюши и вырезы: украинский бренд представил летнюю коллекцию платьев

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
357
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Цветочные принты, рюши и вырезы: украинский бренд представил летнюю коллекцию платьев

Бренд предлагает обратить внимание на яркие цветочные принты и однотонные модели нарядов.

Украинский бренд Marsego представил новую летнюю коллекцию, основа которой состоит из платьев разных фасонов. С представленными нарядами можно создать базовые, вечерние, коктейльные и классические образы.

©
©
©
©

Характерные для предыдущих коллекций вырезы и рюши трансформировались и нашли воплощение практически во всех вещах.

©
©

Этим летом бренд предлагает обратить внимание на яркие цветочные принты, однотонные модели, вечерние и обычные.

©
©
©
©
©
©
©
©

Можно выбрать одно платье и адаптировать его под любой повод или добавить в жизнь разнообразных красок – ярко-желтых, зеленых, голубых, розовых. Костюмы, состоящие из топа, шорт и рубашки, можно носить в виде трио или отдельно, комбинируя с другими стилями.

©
©

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
357
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация