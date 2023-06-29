Девушка нашла винтажное платье мечты от Carolina Herrera, но не надела его из-за комментаторов в TikTok

Это было платье ее мечты, и искала она его целый год.

Девушка по имени Анджела Фам из Нью-Йорка собралась на свадьбу подруги, но надеть на мероприятие хотела особое платье, которое произвело бы вау-эффект на празднике. Увидев однажды в рекомендациях TikTok винтажное платье от бренда Carolina Herrera, Анджела не могла думать ни о чем другом, кроме него.

Девушка рассказала на своей странице в TikTok, что искала наряд на протяжении года, пока однажды не увидела его на сайте The Real Rea, где оно продавалось за 535 долларов.

Конечно же, Анджела сразу купила платье мечты. Это был двухцветный наряд без бретелек, верх которого был выполнен из плотной черной ткани, а юбка была цвета слоновой кости, асимметричной и состояла из множества оборок. В видео она отметила, что перед покупкой не была точно уверена, то ли именно это платье, а также ей не подходил размер, но она все равно его купила. Наряд идеально подошел девушке.

Но на праздник она свою находку так и не надела, а причиной тому стали комментарии в соцсети. Многие подписчики девушки раскритиковали наряд.

Анджела Фам из Нью-Йорка в платье от Carolina Herrera @phamgela

Анджела Фам из Нью-Йорка в платье от Carolina Herrera @phamgela

"Некоторые из вас сказали, что я затмлю невесту, некоторые из вас сказали, что юбка слишком свадебная", - вспомнила Анджела несколько комментариев в следующем ролике. Также среди комментаторов были те, кто рекомендовал ей приберечь наряд для собственного дня рождения, а не чужой свадьбы.

А вы как думаете, этот наряд был бы уместен на свадьбу подруги? Или Анджела действительно бы затмила невесту на празднике, как ей написали в соцсети? Оставьте свою реакцию ниже.

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