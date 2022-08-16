Девушка придумала необычный лайфхак, чтобы жених не увидел ее свадебное платье

В мире существует традиция, согласно которой жених не должен видеть платье невесты перед свадьбой, поскольку это плохая примета. Однако иногда бывают случаи, когда избежать этого довольно трудно и так случилось с девушкой по имени Рэйчел Квон, которая совсем недавно вышла замуж.

Свадьба Рэйчел проходила в Южной Корее, куда она переехала из США девять лет назад. В Корее в 2014 году Рэйчел познакомилась со своим нынешним мужем Джехваном Квоном и вот спустя столько лет, 18 июня, они решили пожениться в городе Ансане.

В интервью изданию Insider девушка рассказала, что их свадьба проходила в основном по южнокорейским свадебным традициям. Например, они устроили фотосессию в свадебных нарядах за несколько месяцев до церемонии и использовали фотографии для своих приглашений и для украшений зала. Рэйчел сказала, что на фотосессии она была в разных платьях, но ни одно из них она не надела на церемонию, так как не хотела, чтобы жених увидел ее свадебное платье раньше времени - это была одна из немногих американских традиций, которые она решила сохранить.

Именно поэтому девушка нарушила и одну южнокорейскую традицию. В Южной Корее жених и невеста обычно приветствуют гостей и фотографируются с ними в свадебных нарядах перед церемонией. Но поскольку Рэйчел хотела, чтобы ее свадебное платье стало сюрпризом, Джехван приветствовал гостей один, пока Рэйчел переодевалась в свое свадебное платье. После того, как невеста нарядилась, она должна была отправиться в комнату ожидания, но возникла проблема - пройти туда она могла только через центральный вход, возле которого ее жених встречал гостей.

"Отдельная раздевалка, которую я могла использовать, чтобы переодеться в платье, находилась на совершенно другом этаже, чем наш свадебный зал. Это означает, что мне нужно было найти способ сделать так, чтобы мой муж, который встречал гостей прямо перед нашим свадебным залом, не увидел меня в платье, когда я шла сквозь толпу наших гостей от лифта к свадебному залу - зал ожидания прямо рядом с ним", - сказала Рэйчел.

Изначально, чтобы спрятаться, девушка хотела просто накрыться простыней, но одной из ее подруг пришла в голову гениальна идея - использовать зонтик и длинную ткань. Это приспособление невеста сшила всего за одну ночь и в день свадьбы прошла мимо гостей и своего жениха совершенно не переживая, что он увидит ее свадебное платье.

Но помимо необычного лайфхака, который девушка и ее подруги воплотили в жизнь, стоит отметить и платье невесты. Дело в том, что платье Рэйчел винтажное и купила она его всего за 200 долларов в Новом Орлеане и немного ушила, чтобы получился наряд ее мечты.

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