Действительно ли женщины в 18 веке воняли: правда и мифы о гигиене той эпохи

Купальщица 18 века. Художник Иоганн Антон де Петерс / © Getty Images

Состоятельные женщины того времени носили многочисленные слои тяжелой одежды, что, безусловно, вызывало потоотделение. Они также носили высокие парики, которые могли не меняться днями. И, кроме того, существует представление, что женщины и мужчины в ту эпоху вообще не мылись, поэтому, мол, должны были ужасно вонять.

Но действительно ли так было?

На самом деле женщины и мужчины того времени очень заботились о том, чтобы не пахнуть неприятно. Это считалось бы настоящим ужасом. Люди не хотели, чтобы их отталкивали из-за запаха, поэтому чистота была очень важна.

А как же люди поддерживали чистоту?

Вместо полноценной ванны или душа, что требовало бы много горячей воды, разогретой на плите (а это занимало много времени и было доступно только самым богатым), обычно пользовались небольшими посудинами с водой для умывания и обтирания частей тела влажными тряпками или губками, а также мытья ног.

Так делали все, кто заботился о чистоте. Утром более бедные женщины использовали меньшие посудины, часто с холодной водой, и тряпку, чтобы быстро обмыться перед тем, как надеть корсет и платье. Более богатых женщин мыли служанки.

Также широко использовали биде — было очень распространено, особенно среди женщин. В посудину наливали воду, брали губку и мылись, чаще всего после туалета. Со временем биде становились все более изысканными и могли гармонично вписываться в интерьер комнаты. Очень богатые могли позволить себе целую ванну с горячей водой — это требовало труда многих слуг, но даже для самых богатых это было роскошью, поэтому ванну могли принимать только раз в неделю.

Утреннее умывание: женщина на биде, картина Луи Леопольда Буальи, примерно 1790 годы / © Getty Images

Именно поэтому нательное белье женщины — так называемая рубашка — менялась ежедневно. Это была одежда, которая плотно прилегала к телу, впитывала пот и защищала верхнюю одежду.

Итак, можно сказал, что люди того времени не воняли настолько сильно, как мы могли бы ожидать. Да, пожалуй, запах был сильнее, чем от людей сегодня, но они делали все возможное, чтобы оставаться чистыми.