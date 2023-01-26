Действительно сэкономила: невеста вышла замуж в наряде 1950 годов, которое купила за 50 долларов

Ей удалось найти винтажный наряд не только очень милого фасона, но и за небольшие деньги.

24-летняя девушка по имени Наталья Лауэр - одна из тех невест, кто не хотел тратить много денег на свадьбу и на платье, поэтому она рассматривала вариант купить подержанный наряд, но у нее все же была одна детская мечта, которую она хотела осуществить - платье должно было быть бальным.

Свое платье мечты Наталья купила всего за 50 долларов, хотя у нее был бюджет на новый наряд. В интервью изданию Insider она рассказала, что отец дал ей на свадебное платье 1000 долларов, но она посчитала такие траты нерациональными и пошла посмотреть, что можно найти в секонд-хенде Goodwill, а затем просматривала сайты таких магазинов, как Poshmark и Depop. В результате свадебный наряд мечты невеста нашла на Etsy всего за месяц до свадьбы.

Это наряд 1950-х годов, у него пышная юбка с кринолином и рюшами, декольте оформлено кружевом. Также у него были небольшие рукава-фонарики. Образ невеста дополнила длинной белой фатой и элегантной прической с "голливудской волной".

После того как девушка опубликовала видео с платьем в TikTok и указала его цену, ролик стал вирусным и за считаные дни его просмотрело более миллиона людей.

Натали также отметила, что когда покупала наряд, то рискнула, ведь не была уверена, подойдет ли он ей. Но поскольку цена платья была невысокой, она не очень переживала по этому поводу. Все же когда платье пришло ей по почте и Наталья его померила, наряд сел как влитой и ей не нужно было вносить никакие изменения или подгонять его.

"Она (продавец - Прим. ред.) хотела убедиться, что оно подойдет мне, и я подумала: "Знаете что? Похоже, оно подойдет мне. Так что я просто собираюсь его купить. Это 50 долларов, если это не сработает, все в порядке" - сказал Лауэр.

"Мне не нужно было делать никаких изменений роста, в талии или рук", - добавила она, отметив, что оно также не имело затхлого запаха, который иногда остается на подержанных вещах.

Что сделало платье еще более особенным для невесты, так это то, что оно не было похоже на типичные современные свадебные наряды.

"Вы можете определенно сказать, что это винтаж. Это не то, что вы можете найти в свадебном магазине, оно очень уникально выглядит. Мне просто нравится это в нем", - сказала она.

Также невеста отметила, что, скорее всего, хочет кому-то подарить платье. Возможно, она воспользуется для этого своими соцсетями. Но продавать платье девушка не хочет.

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