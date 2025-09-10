ТСН в социальных сетях

Диалог искусства и моды: Лилия Пустовит представила захватывающий перфоманс в Староакадемическом корпусе Киево-Могилянской академии

На создание коллекции дизайнера вдохновило творчество художника Павла Макова.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Диалог искусства и моды: Лилия Пустовит представила захватывающий перфоманс в Староакадемическом корпусе Киево-Могилянской академии

Лилия Пустовит представила увлекательный перформанс "Зв’язок" - интимную медитацию на пересечении моды и искусства, вдохновленную творчеством художника Павла Макова. Фешн-событие состоялось в рамках Ukrainian Fashion Week в стенах барочного Староакадемического корпуса Киево-Могилянской академии, построенного в XVIII веке.

Фото Анастасии Пурик

Фото Анастасии Пурик

Фото Анастасии Пурик

Фото Анастасии Пурик

Фото Анастасии Пурик

Фото Анастасии Пурик

На протяжении более десятилетия коллекции Poustovit перекликаются с образами художника - от серий Utopia и Донроза до новой Вырванные страницы. В этот раз встреча прошла в формате совместного жеста: модели в новой и архивной коллекции стали частью инсталляции, где текстиль и печатные образы накладываются на работы Макова, создавая кружево памяти и символов.

Фото Анастасии Пурик

Фото Анастасии Пурик

Фото Анастасии Пурик

Фото Анастасии Пурик

Фото Анастасии Пурик

Фото Анастасии Пурик

Перформанс "Зв’язок" не стал традиционным показом. Это был скорее перформативный опыт - разговор о хрупкости и силе, о личном и коллективном, о возрождении и надежде. Архитектура XVIII века усилила многослойность темы, превратив исторический зал в место встречи поколений и культурных кодов.

Фото Анастасии Пурик

Фото Анастасии Пурик

Фото Анастасии Пурик

Фото Анастасии Пурик

Фото Анастасии Пурик

Фото Анастасии Пурик

Фото Анастасии Пурик

Фото Анастасии Пурик

Фото Анастасии Пурик

Фото Анастасии Пурик

