Лилия Пустовит представила увлекательный перформанс "Зв’язок" - интимную медитацию на пересечении моды и искусства, вдохновленную творчеством художника Павла Макова. Фешн-событие состоялось в рамках Ukrainian Fashion Week в стенах барочного Староакадемического корпуса Киево-Могилянской академии, построенного в XVIII веке.

Фото Анастасии Пурик

На протяжении более десятилетия коллекции Poustovit перекликаются с образами художника - от серий Utopia и Донроза до новой Вырванные страницы. В этот раз встреча прошла в формате совместного жеста: модели в новой и архивной коллекции стали частью инсталляции, где текстиль и печатные образы накладываются на работы Макова, создавая кружево памяти и символов.

Перформанс "Зв’язок" не стал традиционным показом. Это был скорее перформативный опыт - разговор о хрупкости и силе, о личном и коллективном, о возрождении и надежде. Архитектура XVIII века усилила многослойность темы, превратив исторический зал в место встречи поколений и культурных кодов.

