Дизайнер из Одессы шьет для украинской армии одежду и бронежилеты

Дизайнер из Одессы шьет для украинской армии одежду и бронежилеты

Студия украинского бренда Uzun Vitaliy начала заниматься пошивом одежды для украинской армии.

Одесский дизайнер Виталий Узун, разрабатывавший до войны и продававший ранее повседневную одежду для женщин и мужчин, в настоящее время вместе со своими сотрудниками производит тысячи бронежилетов для украинских солдат, а также одежду для военных.

Студия украинского бренда Uzun Vitaliy / Getty Images

За помощью к дизайнеру изначально обратились чиновники Одессы. В интервью "Суспільне. Одесса" он рассказал, что конкретной цифры, сколько чего нужно отшить, изначально не было.

Ателье сначала начало шить трикотажные костюмы, которые можно было надевать под форму, а потом и бронежилеты.

Студия украинского бренда Uzun Vitaliy / Getty Images

Студия украинского бренда Uzun Vitaliy / Getty Images

Студия украинского бренда Uzun Vitaliy / Getty Images

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