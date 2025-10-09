Длинная джинсовая юбка - тренд этого сезона и советы, как подобрать идеальную именно для вас / © Getty Images

Именно поэтому издание WomanAndHome назвало ее главным джинсовым трендом сезона. Но как найти «свою» модель, чтобы выглядеть современно и при этом не чувствовать себя скованной. Мы попробуем помочь вам сделать правильный выбор и расскажем, с чем носить эту базовую вещь гардероба осенью 2025 года.

Деним, который подчеркивает женственность

Еще несколько лет назад джинсовые юбки ассоциировались преимущественно с 2000-ми — короткие, облегающие и немного бунтарские. Но современные тренды изменили правила игры.

Теперь в моде макси-юбки из денима: длинные, элегантные, иногда со шлицей или легким клешем. Они изысканно смотрятся с вязаными свитерами, рубашками оверсайз и классическими ботинками, создавая тот самый «городской комфорт», о котором мечтают все модницы.

Длинная джинсовая юбка — это «новые любимые джинсы». Она удобна, универсальна и подходит практически к любому стилю, от casual до smart-casual.

Комфорт превыше всего

Мода сегодня — не о жертвах, а о реальной жизни. Когда выбираете юбку, обращайте внимание не только на фасон, но и на свободу движений.

Слишком узкая юбка, особенно максидлина, может ограничивать шаг, заставлять «шаркать», как у легендарных «hobble skirts» (узкие юбки) начала XX века — модели, которые буквально не давали женщинам двигаться. Современная альтернатива — А-силуэт, клеш или разрезы спереди или сзади, которые добавляют пространства для походки.

Найдите ту юбку, в которой можете быстро идти, подняться по лестнице или сесть в авто и именно она станет вашей идеальной.

Какую длину выбрать

Миди — самый удобный вариант. Юбки ниже колена или до середины икры подходят всем типам фигуры. Они хорошо смотрятся с ботильонами, кроссовками или даже высокими сапогами.

Макси — для смелых и стильных. Если выбираете длинную модель, убедитесь, что она имеет шлицу или расклешенный крой. Иначе даже самый модный фасон станет испытанием для ваших ног.

С чем сочетать джинсовую юбку осенью

Объемный свитер или жилет — создает баланс с узкой талией.

Классическая белая рубашка — идеальный вариант для офисного стиля.

Кожаная куртка или тренч — добавляет контраста фактур.

Белые кроссовки или сапоги на невысоком каблуке — лучшие друзья джинсовой юбки.

А для вечера можно добавить массивные украшения, сумку-клатч и красную помаду — деним отлично держит баланс между обыденностью и гламуром.

Советы

Примерьте, прежде чем покупать. Деним не эластичен, поэтому посадка должна быть идеальной.

Выбирайте плотный материал, он лучше держит форму и выглядит дороже.

Не бойтесь светлого денима. Такой оттенок освежает образ и подходит даже для осени.

Добавляйте акценты: ремень, яркий шарф или стильная сумка помогут разнообразить образ.

Длинная джинсовая юбка — это не просто модный тренд, а удачное сочетание стиля, практичности и комфорта. Она подходит для любого возраста, сезона и типа фигуры. Главное — найти ту модель, в которой вы будете чувствовать себя свободно, уверенно и красиво. Мода не должна ограничивать ваши движения, она должна вдохновлять на них.