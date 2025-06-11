Для комфорта и легкости: Андре Тан назвал шесть вещей, которые нужно взять с собой в отпуск

Дизайнер Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

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Дизайнер Андре Тан рассказал об универсальных вещах, которые должны быть в вашем чемодане во время отпуска. Это базовый набор, благодаря которому каждая сможет создать большое количество образов.

Базовая футболка

Выбирайте свободную модель из плотного хлопка, без просветов. Такая вещь будет основой вашего гардероба. Лаконичная белая футболка всегда будет выглядеть дорого и свежо.

Оверсайз рубашка

Выбирайте модели из льна или вискозы и желательно спокойного цвета. Такую рубашку можно носить как платье или накинуть на плечи, завязать на талии. То есть минимум три образа с одной такой рубашкой всегда получится собрать.

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Шорты или юбка

Выбирайте эти вещи только из натуральных тканей и с акцентом на талии. Носить их можно днем с футболкой, а вечером с рубашкой и аксессуарами.

Легкие штаны

Выбирайте модели в стиле палаццо или с деликатным клешем. Такие штаны будут вытягивать силуэт и придадут лёгкости образу. Летние брюки выглядят очень стильно и дорого.

Платье-комбинация

Идеальным для летнего отдыха будет базовое легкое платье на тонких бретельках. Такое платье будет выглядеть прекрасно в сочетании с аксессуарами, и в сочетании с рубашкой и каблуками.

Льняный жакет

Такой жакет сразу придаст форму и собранности вашему образу, поэтому он точно должен быть в гардеробе.

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Такой Андре Тан добавил, что ни один образ не будет завершен без аксессуаров. Поэтому обязательно добавляйте у летним лукам массивные серьги, подвески и очки. Также актуальной на отдыхе будет плетеная сумка. Что касается обуви, то дизайнер этим летом советует обращать внимание на удобные вьетнамки, сандалии и универсальные кеды. Ну и конечно же не стоит забывать о главном тренде 2025 года — шелковом платке, который модно сейчас носить на голове, сумке, талии или завязать как топ.