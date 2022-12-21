"Дневники принцессы" возвращаются: вспоминаем, чьими образами вдохновлялись костюмеры этого фильма

Disney планирует переснять популярный подростковый сериал из двухтысячных.
В последние годы киностудии все чаще начинают выпускать ремейки старых фильмов. Особенно в этом преуспел Disney, выпустивший несколько фильмов об "Малефисенте", "Белоснежке", а также "оживил" "Аладдина", "Круэллу" и "Мулан. Недавно также вышла вторая часть "Зачарованной", а весной 2023 года компания обещает премьеру "Русалочки".
Поэтому, то, что Disney будут продолжать переснимать свои старые успешные проекты не вызывает уже никаких сомнений и права голоса у поклонников оригинальных работ киностудии нет. Так, спустя 21 год после премьеры, Disney намерены снять продолжение фильма "Дневники принцессы", в котором главные роли когда-то сыграли Энн Хэтэуэй и Джули Эндрюс. Будет ли это кардинально новая история, или же продолжение старой, пока до конца не ясно.
Однако мы решили вспомнить, как этот фильм и его вторая часть снимались, ведь многими образами для главной героини костюмеры вдохновлялись с нарядов, которые носили реальные принцессы Европы.
Вероятно, особое внимание придавалось образам шведской кронпринцессы Виктории. Костюмеры фильма "Дневники принцессы" полностью скопировали образ аристократки, который та надевала в 1997 году на церемонию вручения Нобелевской премии и банкет. На Виктории было платье барвинкового оттенка с длинными рукавами и воротником-стойкой. Наряд для нее создал дизайнер Горан Альфредссон и его бренд Thalia. Образ она тогда дополнила тиарой на голове.
Точно в таком же платье появилась в фильме и Энн Хэтэуэй. Более того, наряд героиня актрисы также надела на банкет.
Также, без сомнений, костюмеры вдохновлялись и более скромными образами принцессы, особенно, костюмами с жакетами. Также у Хэтэуэй была укладка, как у Витории.
Во второй части фильма "Дневники принцессы", которая вышла уже 2004 году, костюмеры скопировали образы еще нескольких известных личностей: свадебный образ образ бельгийской принцессы Клэр и коронационный наряд королевы Елизаветы II.
Клэр Луиза Кумбс вышла замуж за принца Лорана, младшего ребенка тогдашнего короля и королевы Бельгии Альберта II и Паолы. Ее свадебное платье было разработано бельгийским модельером Эдуардом Вермеленом.
Автором платья Елизаветы II стал британский дизайнер Норман Хартнелл, который ранее шил свадебное платье Елизаветы.
Наряд Хэтэуэй повторяет его не полностью, но то, что именно этим образом вдохновлялись костюмеры, безусловно, видно.
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