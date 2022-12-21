"Дневники принцессы" возвращаются: вспоминаем, чьими образами вдохновлялись костюмеры этого фильма

В последние годы киностудии все чаще начинают выпускать ремейки старых фильмов. Особенно в этом преуспел Disney, выпустивший несколько фильмов об "Малефисенте", "Белоснежке", а также "оживил" "Аладдина", "Круэллу" и "Мулан. Недавно также вышла вторая часть "Зачарованной", а весной 2023 года компания обещает премьеру "Русалочки".

Поэтому, то, что Disney будут продолжать переснимать свои старые успешные проекты не вызывает уже никаких сомнений и права голоса у поклонников оригинальных работ киностудии нет. Так, спустя 21 год после премьеры, Disney намерены снять продолжение фильма "Дневники принцессы", в котором главные роли когда-то сыграли Энн Хэтэуэй и Джули Эндрюс. Будет ли это кардинально новая история, или же продолжение старой, пока до конца не ясно.

Однако мы решили вспомнить, как этот фильм и его вторая часть снимались, ведь многими образами для главной героини костюмеры вдохновлялись с нарядов, которые носили реальные принцессы Европы.

Вероятно, особое внимание придавалось образам шведской кронпринцессы Виктории. Костюмеры фильма "Дневники принцессы" полностью скопировали образ аристократки, который та надевала в 1997 году на церемонию вручения Нобелевской премии и банкет. На Виктории было платье барвинкового оттенка с длинными рукавами и воротником-стойкой. Наряд для нее создал дизайнер Горан Альфредссон и его бренд Thalia. Образ она тогда дополнила тиарой на голове.

Точно в таком же платье появилась в фильме и Энн Хэтэуэй. Более того, наряд героиня актрисы также надела на банкет.

Кадры с фильма "Дневники принцессы" / Фото: скриншот с видео

Кадры с фильма "Дневники принцессы" / Фото: скриншот с видео

Также, без сомнений, костюмеры вдохновлялись и более скромными образами принцессы, особенно, костюмами с жакетами. Также у Хэтэуэй была укладка, как у Витории.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Кадры с фильма "Дневники принцессы" / Фото: скриншот с видео

Кадры с фильма "Дневники принцессы" / Фото: скриншот с видео

Во второй части фильма "Дневники принцессы", которая вышла уже 2004 году, костюмеры скопировали образы еще нескольких известных личностей: свадебный образ образ бельгийской принцессы Клэр и коронационный наряд королевы Елизаветы II.

Клэр Луиза Кумбс вышла замуж за принца Лорана, младшего ребенка тогдашнего короля и королевы Бельгии Альберта II и Паолы. Ее свадебное платье было разработано бельгийским модельером Эдуардом Вермеленом.

Клэр, принцесса Бельгийская и принц Лоран / Фото: Getty Images

Энн Хэтэуэй в фильме "Дневники принцессы 2" / Фото: скриншот с видео

Энн Хэтэуэй в фильме "Дневники принцессы 2" / Фото: скриншот с видео

Автором платья Елизаветы II стал британский дизайнер Норман Хартнелл, который ранее шил свадебное платье Елизаветы.

Кадры с фильма "Дневники принцессы" / Фото: скриншот с видео

Кадры с фильма "Дневники принцессы" / Фото: скриншот с видео

Наряд Хэтэуэй повторяет его не полностью, но то, что именно этим образом вдохновлялись костюмеры, безусловно, видно.

Коронация королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Коронация королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Читайте также: