"Доброго вечора, ми з України": известный бренд выпустил дроп в поддержку ВСУ

Украинский бренд представил лукбук вещей с популярными фразами.

Украинский бренд One by One выпустил специальный дроп в поддержку ВСУ – UKRAINE IS.

Вещи украшают популярные фразы, ставшие символом непокорности украинцев в борьбе против российских оккупантов: "Доброго вечора, ми з України", "Русский военный корабль, иди на", — What's your superpower? — I am Ukrainian.

Дроп состоит из футболок и свитшотов.

"Доброго вечора, ми з України. Фраза, которая точно войдет в историю. Как и осознание нашего единства, того, что Украина — это все мы, а быть украинцем — суперсила, круче чем вселенная Marvel", — говорит бренд.

