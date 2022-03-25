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"Доброго вечора, ми з України": известный бренд выпустил дроп в поддержку ВСУ

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"Доброго вечора, ми з України": известный бренд выпустил дроп в поддержку ВСУ

Бренд One by One

Украинский бренд представил лукбук вещей с популярными фразами.

Украинский бренд One by One выпустил специальный дроп в поддержку ВСУ – UKRAINE IS.

Вещи украшают популярные фразы, ставшие символом непокорности украинцев в борьбе против российских оккупантов: "Доброго вечора, ми з України", "Русский военный корабль, иди на", — What's your superpower? — I am Ukrainian.

Бренд One by One / ©
Бренд One by One
Бренд One by One / ©
Бренд One by One
Бренд One by One / ©
Бренд One by One
Бренд One by One / ©
Бренд One by One

Дроп состоит из футболок и свитшотов.

"Доброго вечора, ми з України. Фраза, которая точно войдет в историю. Как и осознание нашего единства, того, что Украина — это все мы, а быть украинцем — суперсила, круче чем вселенная Marvel", — говорит бренд.

Бренд One by One / ©
Бренд One by One
Бренд One by One / ©
Бренд One by One
Бренд One by One / ©
Бренд One by One
Бренд One by One / ©
Бренд One by One
Бренд One by One / ©
Бренд One by One
Бренд One by One / ©
Бренд One by One
Бренд One by One / ©
Бренд One by One

Напомним, харьковский бренд keepstyle представил весеннюю капсюлю коллекцию толстовок и футблок "Ми з України".

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