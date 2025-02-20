Драпировки, вырезы и прозрачность: Андре Тан назвал главные модные тренды весны 2025 года

Весна 2025 года обещает быть временем изящества, женственности и экспериментов.
Драпировки
Мягкие складки, объемные рукава и струящиеся ткани создают эффект легкости и изящества. Драпировки могут присутствовать как на платьях, так и на блузах или юбках, это один из главных элементов бохо-стиля, который будет очень популярен в 2025 году, поэтому берите на заметку.
Юбка-брюки
Это элемент одежды, сочетающий в себе женственность юбки и практичность брюк. Эта модель станет настоящей находкой для тех, кто ценит комфорт, не жертвуя стилем. Неожиданно, необычно, но очень интересно!
Корсеты
Корсеты возвращаются и смело их комбинируем со сдержанными другими элементами. Также продолжается фаза возвращения кринолинов, объемных юбок и структурированных силуэтов, напоминающих об эпохе романтизма.
Вырезы и разрезы
Вырезы на спине, плечах или талии, а также разрезы на юбках и платьях – это все сейчас на пике популярности и это действительно классный способ придать образу смелости и сексуальности, сохраняя элегантность.
Прозрачность
Прозрачные ткани, кружево и шифон придают образу загадочности и романтики. Это может быть прозрачная вставка на юбке, рукавах или цельный прозрачный верх с подкладкой.
Приталенный силуэт
Платья и жакеты с подчеркнутой талией станут must-have весеннего гардероба. Это может быть как классический приталенный крой, так и современные интерпретации с акцентом на линиях тела.
Бахрома
Бахрома на сумках, обуви, куртках или аксессуарах придает образу подвижности и воздушности. Как элемент бохо-стиля она является одним из самых ярких и популярных, поэтому берите во внимание.
Читайте также:
- Какие джинсы носить в 2025 году: Андре Тан назвал самые модные модели
- Что нельзя одевать в 2025 году: Андре Тан назвал главные антитренды
- Модные тренды 2025 года: Андре Тан назвал вещи, на которые следует обратить внимание