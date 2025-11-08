ТСН в социальных сетях

Двусторонние пуховики и стильные рубашки: новая коллекция от украинского бренда

Зимний дроп бренда состоит из базовых силуэтов.

Алина Онопа
Украинский бренд C.ICON представил экспериментальную зимнюю коллекцию под названием Next Breath. Новая линейка — это история о внутреннем тепле и спокойствии, которые приходят, когда город замирает в вечерних огнях.

Дроп состоит из базовых силуэтов: двусторонние пуховики с принтами, пальто, уютные свитера, костюмы и рубашки в оттенках глубокого черного, темно-синего и шоколадного.

Основное внимание уделено сочетанию комфорта и практичности. В изделиях использованы натуральные утеплители — шерсть и гусиный пух, которые обеспечивают оптимальную терморегуляцию.

