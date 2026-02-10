Джемперы с молнией снова в моде / © Credits

Реклама

Когда речь идет об обновлении зимнего капсульного гардероба, совсем не обязательно выбирать яркие или экстравагантные вещи. Иногда достаточно мелкой детали, чтобы дать новую жизнь любимым образам. Именно таким предметом становится свитер с замком на четверть. Он уже несколько сезонов пользуется популярностью среди модных экспертов и дизайнеров и обещает остаться хитом этого года, об этом рассказало издание Woman&Home.

Спортивный «оттенок», который добавляет замок на горловине, делает даже самый простой свитер современным. А благодаря разнообразию стилей и фасонов он легко вписывается в любой зимний гардероб, от повседневного до утонченного.

Почему джемперы с молнией так популярны

Модные бренды, включая Chanel и Tory Burch, показали на подиумах, что свитера с застежкой на половину или четверть добавляют образу спортивной динамики, но не теряют элегантности. Замок можно застегнуть полностью и создать эффект высокой горловины или оставить частично открытым и получить расслабленный, «воздушный» образ.

Реклама

Это делает джемпер универсальным предметом гардероба, который сочетает комфорт и стиль.

Два ключевых способа ношения

Классический вертикальный замок: спортивный и требовательный стиль, подходит для повседневных образов с джинсами или брюками.

Асимметричный замок: современный и дизайнерский вариант, который имеет менее «тренировочный» вид и больше подходит для модного показа, подходит для создания многослойных образов или сочетания с мини-платьями и юбками.

Вертикальный замок создает чистый спортивный образ, а асимметричный добавляет небольшой «вау» эффект и подчеркивает индивидуальность.

Как сочетать с другими вещами

Свитера с замком на четверть можно легко интегрировать в уже имеющийся зимний гардероб:

Однотонные цвета: прекрасно сочетаются с джинсами или могут стать слоем поверх принтованного платья.

Нежные оттенки: хорошо смотрятся в комбинации с серыми классическими брюками или мягким трикотажем для более утонченного образа.

Слои и аксессуары: замок позволяет экспериментировать, например, носить под жакет, пальто или накидку, открывать или закрывать горловину.

Джемперы с блестками — это сочетание комфорта и стиля, который подходит для любых активностей, от прогулки по парку до работы в офисе. Он добавляет образу спортивной нотки, но не теряет элегантности, а возможность регулировки делает его чрезвычайно практичным в холодное время года.

Реклама

Если вы еще не добавили в свой гардероб свитер с замком на четверть, сейчас самое время это сделать. Он не только обновляет зимние образы, но и добавляет универсальности, комфорта и легкого спортивного шика.