Джинсы-багги, жилетки и юбки: украинский бренд представил новую коллекцию из денима

Украинский бренд родом из Закарпатья diadia представил кампейн коллекции одежды из денима.

Линейка состоит из джинсов, юбок разной длины и посадки, жилеток, рубашек и тренчей.

Нашли воплощение в новой коллекции тренды из нулевых, но в более современном прочтении. Низкая посадка юбок очень комфортна, а если выбрать джинсы на размер больше, их тоже можно спустить на бедра и сделать лук расслабленным.

В линейку вошли базовые и ультратрендовые фасоны – от МОМ до багги, свободный крой которых подчеркивает фигуру.

Длина юбок и джинсов представлена разнообразна, как и оттенки, а посадка – от средней до высокой. Юбки выполнены в актуальной длине макси и мини.

Деним сочетали с клетчатыми рубашками оверсайз из итальянского хлопка.

Подумали и о грядущей осенней прохладе, во время которой пригодится голубой тренч из денима.

По словам основателей бренда Дианы Сидунчак и Влада Волоса, они долго искали производство, которое специализировалось бы на пошиве денима. Ведь для них очень важно, чтобы все производилось только на территории Украины. Кроме того, трудно было найти плотную ткань и фурнитуру.

Бренд все вещи создает в Украине и на собственном производстве, потому что для него важно работать именно здесь, использовать качественные ткани и привлекать лучших мастеров покроя.

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