Джинсы из нулевых возвращаются

Мода любит возвращаться и на этот раз она возвращает нас в эпоху нулевых. Джинсы, которые когда-то носили все, от поп-звезд до героинь подростковых сериалов, снова появляются в стритстайле и коллекциях модных брендов.

Иконы нулевых, такие как Майли Сайрус и Хилари Дафф, снова в центре культурного внимания и мода логично подхватывает эту волну. Но важным нюансом является то, что это не просто копирование прошлого, а его переосмысление, об этом рассказало издание InStyle. Современные джинсы из нулевых — это баланс между ностальгией и актуальностью, комфортом и продуманным стилем.

Джинсы — это база, которая никогда не выходит из моды. Они универсальны, адаптивны к трендам и легко комбинируются. В этом сезоне они становятся еще и главным способом освежить гардероб, например, более светлые оттенки, новые силуэты, акцентные детали и даже самый простой образ с футболкой и кроссовками выглядят иначе.

Подкатанные джинсы

Подкатанные края — тренд с историей еще из 50-х, когда это был символ протеста и свободы. Сегодня это стильный акцент, способ персонализировать базовую модель и идеальное решение для слишком длинных джинсов. Кстати, звезды вроде Эль Фаннинг уже активно носят этот вариант.

Просто подверните джинсы вручную или зафиксируйте и готово.

Клеш

Расклешенные джинсы снова с нами и выглядят лучше, чем когда-либо. Они: облегающие на бедрах, расширяются книзу и визуально удлиняют ноги. Это может быть как легкий клеш, так и более драматичный вариант в стиле бохо.

Укороченный жакет, сумка с декором, шляпа и вы уже в эстетике современных 2000-х.

Джинсы с округлым силуэтом

Эти джинсы еще называют «джинсы-баллоны» или моделью с подковообразным силуэтом — из-за их характерной округлой формы. Их особенности — объем в зоне бедер, мягкое сужение книзу и несколько скульптурный силуэт

Балансируйте объем облегающим топом или коротким свитером.

Низкая посадка

Джины с низкой посадкой официально вернулись, однако на этот раз они выглядят более сдержанно и продуманно. Среди тех, кто уже адаптировал тренд Эмили Ратаковски, Кайли Дженнер и Оливия Манн. Секрет только в балансе.

Сочетайте с объемным трикотажем или классическими вещами, например, жакетом или свитером.

Свободные джинсы

Широкие джинсы — это уже не просто тренд, а настоящая база. Они дарят максимальный комфорт, универсальность и эффект «я не старалась, но выгляжу круто».

Стилизовать такой фасон можно от футболки и кроссовок до жакета и сапог — вариантов множество.

Разрезы на штанинах

Джинсы с разрезом по низу — это о деталях, которые дополняют образ. Небольшой разрез визуально вытягивает силуэт, привлекает внимание к обуви и добавляет современности классическим джинсам.

Рубашка, жакет и акцентная сумка — идеальный баланс повседневного и неформального образов.

Тренды приходят и уходят, но джинсы остаются. И именно поэтому они так легко переживают «модные возвращения». Сегодняшний деним из 2000-х — это не копия прошлого, а его обновленная версия с лучшими пропорциями, тканями и стилизацией. Главное правило простое, выбирайте то, что работает именно для вас.