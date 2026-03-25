Джинсы из нулевых возвращаются — культовые модели, которые снова в моде этой весной
От низкой посадки до расклешенных силуэтов, джинсы из 2000-х снова на пике популярности. Но на этот раз без модных ошибок, зато с новой эстетикой, балансом и стилем, который легко адаптировать под современный гардероб.
Мода любит возвращаться и на этот раз она возвращает нас в эпоху нулевых. Джинсы, которые когда-то носили все, от поп-звезд до героинь подростковых сериалов, снова появляются в стритстайле и коллекциях модных брендов.
Иконы нулевых, такие как Майли Сайрус и Хилари Дафф, снова в центре культурного внимания и мода логично подхватывает эту волну. Но важным нюансом является то, что это не просто копирование прошлого, а его переосмысление, об этом рассказало издание InStyle. Современные джинсы из нулевых — это баланс между ностальгией и актуальностью, комфортом и продуманным стилем.
Джинсы — это база, которая никогда не выходит из моды. Они универсальны, адаптивны к трендам и легко комбинируются. В этом сезоне они становятся еще и главным способом освежить гардероб, например, более светлые оттенки, новые силуэты, акцентные детали и даже самый простой образ с футболкой и кроссовками выглядят иначе.
Подкатанные джинсы
Подкатанные края — тренд с историей еще из 50-х, когда это был символ протеста и свободы. Сегодня это стильный акцент, способ персонализировать базовую модель и идеальное решение для слишком длинных джинсов. Кстати, звезды вроде Эль Фаннинг уже активно носят этот вариант.
Просто подверните джинсы вручную или зафиксируйте и готово.
Клеш
Расклешенные джинсы снова с нами и выглядят лучше, чем когда-либо. Они: облегающие на бедрах, расширяются книзу и визуально удлиняют ноги. Это может быть как легкий клеш, так и более драматичный вариант в стиле бохо.
Укороченный жакет, сумка с декором, шляпа и вы уже в эстетике современных 2000-х.
Джинсы с округлым силуэтом
Эти джинсы еще называют «джинсы-баллоны» или моделью с подковообразным силуэтом — из-за их характерной округлой формы. Их особенности — объем в зоне бедер, мягкое сужение книзу и несколько скульптурный силуэт
Балансируйте объем облегающим топом или коротким свитером.
Низкая посадка
Джины с низкой посадкой официально вернулись, однако на этот раз они выглядят более сдержанно и продуманно. Среди тех, кто уже адаптировал тренд Эмили Ратаковски, Кайли Дженнер и Оливия Манн. Секрет только в балансе.
Сочетайте с объемным трикотажем или классическими вещами, например, жакетом или свитером.
Свободные джинсы
Широкие джинсы — это уже не просто тренд, а настоящая база. Они дарят максимальный комфорт, универсальность и эффект «я не старалась, но выгляжу круто».
Стилизовать такой фасон можно от футболки и кроссовок до жакета и сапог — вариантов множество.
Разрезы на штанинах
Джинсы с разрезом по низу — это о деталях, которые дополняют образ. Небольшой разрез визуально вытягивает силуэт, привлекает внимание к обуви и добавляет современности классическим джинсам.
Рубашка, жакет и акцентная сумка — идеальный баланс повседневного и неформального образов.
Тренды приходят и уходят, но джинсы остаются. И именно поэтому они так легко переживают «модные возвращения». Сегодняшний деним из 2000-х — это не копия прошлого, а его обновленная версия с лучшими пропорциями, тканями и стилизацией. Главное правило простое, выбирайте то, что работает именно для вас.