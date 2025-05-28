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- Школа стиля
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Джинсы, рубашки, мини-юбки и платья: украинские бренды презентовали коллекцию одежды из денима
Дроп состоит из универсальных джинсовых базовых вещей с характером.
Украинские бренды Fashionista и Ksenia Schnaider представили совместную капсульную коллекцию FREEDOM. Это манифест свободы, индивидуальности и бескомпромиссной любви к собственному стилю, созданный для движения — физического и внутреннего, — и не ограничивающий ни стиль, ни характер.
В центре коллаборации – деним. Честный, живой материал, годами сопровождавший революции, искусство, поиск идентичности. Он говорит на языке движения и перемен – так, как говорит каждая.
В дропе есть все, что можно было бы назвать "универсальными базовыми вещами", но с характером. Прямые джинсы и клеш, мини-юбка, джинсовая куртка, рубашка и платье — каждая из этих вещей имеет свой характер: немного больше пространства, несколько больше линий.
Аксессуары – шопер и платок – дополняют базу и позволяют каждому создать свой уникальный ежедневный образ.
Каждый элемент коллекции сочетает узнаваемое мастерство кроя Ksenia Schnaider и ощущение современной реальности, присущее Fashionista. Мягкая вольность линий, естественная посадка, акцент на комфорте и движении.
«Свобода – это не только право выбора. Это возможность оставаться собой в любом моменте. FREEDOM – об этой внутренней правде» – комментирует владелица бренда Татьяна Барна.