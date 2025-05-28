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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
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63
Время на прочтение
1 мин

Джинсы, рубашки, мини-юбки и платья: украинские бренды презентовали коллекцию одежды из денима

Дроп состоит из универсальных джинсовых базовых вещей с характером.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Коллаборация Fashionista и Ksenia Schnaider

Коллаборация Fashionista и Ksenia Schnaider

Украинские бренды Fashionista и Ksenia Schnaider представили совместную капсульную коллекцию FREEDOM. Это манифест свободы, индивидуальности и бескомпромиссной любви к собственному стилю, созданный для движения — физического и внутреннего, — и не ограничивающий ни стиль, ни характер.

В центре коллаборации – деним. Честный, живой материал, годами сопровождавший революции, искусство, поиск идентичности. Он говорит на языке движения и перемен – так, как говорит каждая.

В дропе есть все, что можно было бы назвать "универсальными базовыми вещами", но с характером. Прямые джинсы и клеш, мини-юбка, джинсовая куртка, рубашка и платье — каждая из этих вещей имеет свой характер: немного больше пространства, несколько больше линий.

Аксессуары – шопер и платок – дополняют базу и позволяют каждому создать свой уникальный ежедневный образ.

Каждый элемент коллекции сочетает узнаваемое мастерство кроя Ksenia Schnaider и ощущение современной реальности, присущее Fashionista. Мягкая вольность линий, естественная посадка, акцент на комфорте и движении.

«Свобода – это не только право выбора. Это возможность оставаться собой в любом моменте. FREEDOM – об этой внутренней правде» комментирует владелица бренда Татьяна Барна.

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