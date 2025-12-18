Джинсы с большими манжетами: главный деним-тренд этой зимы / © Associated Press

Этой зимой в мире моды появился один оригинальный тренд — джинсы с большими манжетами. Они сочетают ностальгию 90-х с современным шармом и уже покоряют подиумы, улицы и Instagram. Издание Real Simple рассказало, что нужно знать об этом тренде и как носить его так, чтобы выглядеть модно и непринужденно.

Что такое джинсы с манжетами

Суть тренда проста, берете широкие или прямые джинсы и добавляете большой отворот на щиколотке.

Деним всегда актуален. Даже в классических вещах можно найти что-то новое и сделать их стильными. Вы можете купить джинсы с уже вшитым отворотом или просто подкрутить те, что уже есть в гардеробе.

Еще один плюс, манжеты визуально удлиняют ноги, особенно если немного оголить щиколотку. Тренд черпает вдохновение из 90-х и уже уверенно прокрадывается в модные коллекции весны 2026 года. То есть этот стиль точно не временный.

Как носить джинсы с манжетами

Ботинки средней высоты. Манжеты прекрасно сочетаются с ботинками до середины голени. Они согревают в холодное время и добавляют образу завершенности. Текстурированный деним для эффектного акцента. Не ограничивайтесь только манжетом. Выбирайте джинсы с интересным цветом, фактурой или узором и они станут главным героем образа. Узкий верх для правильных пропорций. Широкие джинсы стильно смотрятся с облегающими или структурированными топами. Пропорции — ключ к гармоничному силуэту. Эффектная обувь. Манжеты акцентируют низ, поэтому стоит носить яркие или необычные ботинки. Немного оголенной лодыжки делает образ современным и свежим. Деним на деним. Сочетание разных оттенков джинса — всегда модно. Например, светлая джинсовая куртка, темные джинсы и серебристая обувь создают стильный будничный стиль.

Этот тренд универсален и легко вписывается в повседневный гардероб. Манжеты добавляют нотку ностальгии, делают образ интересным и позволяют экспериментировать даже с базовым денимом.

Советы

Экспериментируйте с отворотом: несколько полосок ткани могут кардинально изменить образ.

Добавляйте текстуру и фактуру: джинсы могут стать акцентом даже простого зимнего образа.

Обувь — ваш союзник: подберите ботинки или ботильоны, которые подчеркнут манжеты.

Пропорции — важны: широкие джинсы и облегающий верх — это идеальный баланс.

Манжеты можно создавать самостоятельно даже на старых джинсах и они будут иметь свежий и трендовый вид. Это легко, быстро и без лишних затрат.

Джинсы с большими манжетами — это стильный способ освежить свой гардероб этой зимой. Они добавляют образу характера, позволяют играть с пропорциями и при этом остаются комфортными и универсальными.