Джинсы-сигареты снова в моде: неожиданный тренд, который сделает вас стильной
Осень — время гардеробных обновлений, на смену легким платьям и шортам приходят теплые свитера, пальто и, конечно же, джинсы.
Именно деним всегда остается основой базового стиля, а теперь на подиум и в ленты соцсетей возвращается любимый силуэт Одри Хепберн — джинсы-сигареты. Они сочетают удобство прямого кроя с элегантностью скинни, создавая универсальный образ для любого случая, об этом рассказало издание Real Simple.
Эта модель получила свое название благодаря форме: прямые, почти «трубчатые» штанины, которые обязательно должны быть немного укорочены до щиколотки. Они не собираются складками возле обуви, а ровно и аккуратно спадают по ноге.
Впервые они стали популярными еще в 1950-х, иконой стиля в них была Одри Хепберн. В отличие от скинни, сигаретные джинсы не обтягивают ногу полностью, но и не являются слишком свободными, как бойфренды или «бананы». Это «золотая середина» между классикой и современностью.
Актуальность сигаретных джинс
После многолетнего триумфа широких и оверсайз моделей женщины снова стремятся к более изящному и сдержанному силуэту. Сигаретные джинсы идеально соответствуют этим запросам, ведь они:
подчеркивают талию и бедра, но не сковывают движений;
визуально удлиняют ноги благодаря длине «до косточки»;
хорошо сочетаются и с классическими каблуками, и с кроссовками, и с сапогами.
Это долгосрочная инвестиция, ведь такие силуэты не привязаны к кратковременным трендам, они всегда возвращаются.
Как носить сигаретные джинсы
Универсальность — главное преимущество этой модели, ее легко адаптировать под любой стиль:
Кэжуал: базовая футболка или оверсайз свитер, кроссовки или лоферы.
Классика: белая рубашка, ремень и балетки — образ в стиле французского шика.
Осенний гламур: объемный свитер или жакет и высокие сапоги, в которые заправляют штанины.
Офисный вариант: пиджак прямого кроя и туфли на невысоком каблуке.
Сигаретные джинсы открывают больше свободы для выбора верхней одежды, чем оверсайз модели. Вы можете смело носить их с объемными рубашками, свитерами и пальто, и не бояться потери пропорций.
Как найти идеальную пару
Чтобы джинсы сели хорошо и стали любимой вещью, стоит обратить внимание на несколько моментов:
Посадка на бедрах и талии. Именно она определяет комфорт, а не ширина штанины.
Удобство в зоне бедер. Если джинсы слишком тесные, вы не будете носить их с удовольствием.
Длина. Правильный крой заканчивается чуть выше щиколотки.
Если модель идеально подходит по фигуре сверху, но длина не совсем та, которую вы хотите, не беда, ее всегда можно откорректировать в мастерской.
Сигаретные джинсы уже доказали свою универсальность и вневременность. Они не относятся к категории мимолетных трендов — это база, которая всегда спасает, когда не знаешь, что надеть. А в этом сезоне они еще и в центре модного внимания.
Так что, если вы ищете джинсы, которые сделают ваш гардероб стильным, удобным и современным, самое время добавить в него пару сигаретных джинсов.