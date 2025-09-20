ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
193
Время на прочтение
3 мин

Джинсы-сигареты снова в моде: неожиданный тренд, который сделает вас стильной

Осень — время гардеробных обновлений, на смену легким платьям и шортам приходят теплые свитера, пальто и, конечно же, джинсы.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Джинсы-сигареты

Джинсы-сигареты / © Getty Images

Именно деним всегда остается основой базового стиля, а теперь на подиум и в ленты соцсетей возвращается любимый силуэт Одри Хепберн — джинсы-сигареты. Они сочетают удобство прямого кроя с элегантностью скинни, создавая универсальный образ для любого случая, об этом рассказало издание Real Simple.

Эта модель получила свое название благодаря форме: прямые, почти «трубчатые» штанины, которые обязательно должны быть немного укорочены до щиколотки. Они не собираются складками возле обуви, а ровно и аккуратно спадают по ноге.

Впервые они стали популярными еще в 1950-х, иконой стиля в них была Одри Хепберн. В отличие от скинни, сигаретные джинсы не обтягивают ногу полностью, но и не являются слишком свободными, как бойфренды или «бананы». Это «золотая середина» между классикой и современностью.

Актуальность сигаретных джинс

После многолетнего триумфа широких и оверсайз моделей женщины снова стремятся к более изящному и сдержанному силуэту. Сигаретные джинсы идеально соответствуют этим запросам, ведь они:

  • подчеркивают талию и бедра, но не сковывают движений;

  • визуально удлиняют ноги благодаря длине «до косточки»;

  • хорошо сочетаются и с классическими каблуками, и с кроссовками, и с сапогами.

Это долгосрочная инвестиция, ведь такие силуэты не привязаны к кратковременным трендам, они всегда возвращаются.

Как носить сигаретные джинсы

Универсальность — главное преимущество этой модели, ее легко адаптировать под любой стиль:

  • Кэжуал: базовая футболка или оверсайз свитер, кроссовки или лоферы.

  • Классика: белая рубашка, ремень и балетки — образ в стиле французского шика.

  • Осенний гламур: объемный свитер или жакет и высокие сапоги, в которые заправляют штанины.

  • Офисный вариант: пиджак прямого кроя и туфли на невысоком каблуке.

Сигаретные джинсы открывают больше свободы для выбора верхней одежды, чем оверсайз модели. Вы можете смело носить их с объемными рубашками, свитерами и пальто, и не бояться потери пропорций.

Как найти идеальную пару

Чтобы джинсы сели хорошо и стали любимой вещью, стоит обратить внимание на несколько моментов:

  • Посадка на бедрах и талии. Именно она определяет комфорт, а не ширина штанины.

  • Удобство в зоне бедер. Если джинсы слишком тесные, вы не будете носить их с удовольствием.

  • Длина. Правильный крой заканчивается чуть выше щиколотки.

Если модель идеально подходит по фигуре сверху, но длина не совсем та, которую вы хотите, не беда, ее всегда можно откорректировать в мастерской.

Сигаретные джинсы уже доказали свою универсальность и вневременность. Они не относятся к категории мимолетных трендов — это база, которая всегда спасает, когда не знаешь, что надеть. А в этом сезоне они еще и в центре модного внимания.

Так что, если вы ищете джинсы, которые сделают ваш гардероб стильным, удобным и современным, самое время добавить в него пару сигаретных джинсов.

