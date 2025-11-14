Эффектные образы для новогодней ночи: Андре Тан презентовал праздничную коллекцию

Андре Тан

Реклама

Андре Тан презентовал новую новогоднюю коллекцию HEART, посвященную женственности, которая не боится быть сильной.

Цветовая гамма HEART построена на контрасте глубокого черного и страстного красного — именно тех цветов, которые символизируют Красного Огненного Коня и несут в себе силу, энергичность и решительность.

Глубокий черный символизирует силу, сдержанность и внутреннее достоинство. Страстный красный — это цвет жизни, тепла и безграничной любви. Чистый белый добавляет баланс. Вместе они создают диалог, в котором рождается совершенство — как в двух сердцах, бьющихся в унисон. Именно эти цвета являются идеальными для встречи года, который обещает быть динамичным и полным возможностей для сильных женщин.

Реклама

Фактуры дропа — это настоящий язык ощущений. Бархат, шелк, атлас — ткани, которые говорят через прикосновение, окутывая теплой роскошью. Платья созданы из более струящихся материалов, а жакеты и брюки имеют более плотную фактуру для идеальной посадки. Каждый силуэт нежный, но уверенный; сдержанный, но с характером.

Основу линейки составляют платья, жакеты, брюки, топы, корсеты и блузы, формирующие целостные образы — от утонченной классики до современной элегантности. В коллекцию вошли ключевые вещи сезона, которые сейчас активно ищут и сохраняют в Pinterest: платье с красным акцентным бантом, платье-жакет, платье с контрастной юбкой, платье с объемом в двух цветах, топ с открытыми плечами, объемная блуза, жилет с баской и глубоким вырезом, жакет и брюки с бархатными лампасами, майка с бантом на бретелях, шелковая юбка и бархатный корсет. Эти вещи идеально подойдут для новогодних вечеринок, встреч с близкими и праздничных выходов.

«Изюминкой» капсулы стало сочетание минимализма форм с глубоким эмоциональным содержанием: каждый образ несет в себе историю любви, силы и гармонии. Каждое изделие, акцент или использованный материал имеет свою эмоцию и с легкостью подчеркнет настроение дня. Красный бант — это о страсти и уверенности, баска — символ сердцебиения и движения, мягкий объем — воплощение грации и свободы, бархатные фактуры — штрих роскоши, тепла и глубины образа, легкость линий и воздушность тканей — ощущение внутренней гармонии.

Все вещи легко комбинируются между собой, образуя целостный гардероб, в котором живет сердце современной украинской женщины: открытое, сильное и полное любви.

Реклама

«Эта коллекция родилась из простого наблюдения: женщины, которые живут и выбирают сердцем, имеют особую энергию. Они не прячут свои чувства, не боятся чувствовать глубоко — и именно это делает их невероятно сильными. Также я всегда интересуюсь гармонией цветов — это целая наука, с соответствующими книгами и исследованиями. И в процессе меня вдохновил контраст: как красный и черный вместе создают не конфликт, а гармонию, как нежность может быть силой. Женщины в течение года посвящают себя другим — семье, работе, близким. Новогодние праздники — это тот момент, когда можно наконец подарить что-то себе. Выбрать то, что действительно хочется, что отражает собственную силу и красоту. Эта коллекция — о женщинах, избравших любовь своей суперсилой и знающих: новый год стоит начинать с подарка себе», — поделился Андре Тан.