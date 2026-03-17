Эффектные платья с баской, стразами и стегаными узорами: бренд GURANDA презентовал изысканную коллекцию на UFW

Украинский бренд GURANDA в рамках Ukrainian Fashion Week презентовал коллекцию FW'26-27 The Suite No.X, которая обращается к основам своей айдентики. На этот раз бренд сосредоточился на том, что формировало его на протяжении последних десяти лет: скульптурные силуэты, корсажная конструкция и выразительная вечерняя эстетика.

По словам дизайнера бренда Елены Гуранды, в этой коллекции они хотели вернуться к своим основам: силуэтам, конструкциям и деталям, которые формировали бренд с самого начала, и показать свою эволюцию.

В линейку вошли структурированные платья с акцентной линией бедер, выразительной талией и массивными плечами, которые четко обрамляют фигуру. Корсеты остаются центральным элементом образов, подчеркивая архитектурность каждой конструкции. Важную роль играют текстуры: стразы, бархат, стеганые узоры и фактурные ткани создают визуальную глубину и контраст.

Палитра из черного, насыщенно-синего и айвори, дополненная металлическими бусинами и деталями, отражающими свет, подчеркивает драматическую вечернюю эстетику бренда.

Главным луком коллекции является платье макси цвета айвори с иконичной баской с декоративными подвязками. Выполненное из новой ткани с цветочным рельефным узором, платье сочетает в себе элементы корсета, скульптурную форму и насыщенную фактуру. Баска с подвязками — один из самых узнаваемых элементов бренда — подчеркивает талию и бедра.