Элегантные пальто и архитектурные жакеты: украинский бренд презентовал новую коллекцию
Новая линейка посвящена женщине, которая живет в гармонии со своим ритмом.
Украинский бренд L'ESKIZZO по случаю своего 10-летия презентовал коллекцию "Камертон", которую посвятил женщине, ставшей его вдохновением и частью истории.
Каждый образ в линейке звучит, словно звук, а вместе они образуют гармоничную композицию. Оттенки и фактуры работают как инструменты: в них сочетаются сдержанность и выразительность, легкость и сила, динамика и чувственность.
Особое место в коллекции занимают пальто - классика, которая является сердцем бренда. Они созданы из премиальных тканей и имеют архитектурную точность кроя, благодаря которой силуэт выглядит совершенным в любом ритме жизни.
Архитектурные жакеты с акцентной талией продолжают узнаваемую линию бренда, а ключевыми открытиями стали модели, добавляющие новые оттенки в ДНК марки.
Фактурная юбка предстает в другом образе: в глубоком черном цвете она становится основой для различных стилистических решений, при этом сохраняя свою узнаваемость.
Новинкой является динамичный топ. Его силуэт и выразительная пластика создают эффект движения и добавляют капсуле современного ритма. Это новый акцент коллекции, задающий ритм и открывающий еще одну грань бренда.
Женщина в этой линейке чувствует мир через детали - через звук, прикосновение, ритм. Она ценит стиль как искусство и становится главной исполнительницей этой музыки.
Кампейн сняла София Плакидюк, ее взгляд подчеркивает, что коллекция - это история, где одежда звучит как музыка, а женщина всегда в главной роли.