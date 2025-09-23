Элегантные пальто и архитектурные жакеты: украинский бренд презентовал новую коллекцию

Реклама

Украинский бренд L'ESKIZZO по случаю своего 10-летия презентовал коллекцию "Камертон", которую посвятил женщине, ставшей его вдохновением и частью истории.

Каждый образ в линейке звучит, словно звук, а вместе они образуют гармоничную композицию. Оттенки и фактуры работают как инструменты: в них сочетаются сдержанность и выразительность, легкость и сила, динамика и чувственность.

Особое место в коллекции занимают пальто - классика, которая является сердцем бренда. Они созданы из премиальных тканей и имеют архитектурную точность кроя, благодаря которой силуэт выглядит совершенным в любом ритме жизни.

Реклама

Архитектурные жакеты с акцентной талией продолжают узнаваемую линию бренда, а ключевыми открытиями стали модели, добавляющие новые оттенки в ДНК марки.

Фактурная юбка предстает в другом образе: в глубоком черном цвете она становится основой для различных стилистических решений, при этом сохраняя свою узнаваемость.

Новинкой является динамичный топ. Его силуэт и выразительная пластика создают эффект движения и добавляют капсуле современного ритма. Это новый акцент коллекции, задающий ритм и открывающий еще одну грань бренда.

Женщина в этой линейке чувствует мир через детали - через звук, прикосновение, ритм. Она ценит стиль как искусство и становится главной исполнительницей этой музыки.

Реклама

Кампейн сняла София Плакидюк, ее взгляд подчеркивает, что коллекция - это история, где одежда звучит как музыка, а женщина всегда в главной роли.