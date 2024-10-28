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Элегантные пальто и женские платья: украинский бренд представил новую коллекцию

Элегантные пальто и женские платья: украинский бренд представил новую коллекцию

Осенний дроп бренда – это манифест женской силы, элегантности и уверенности.

Украинский бренд STIMMA представил новую осеннюю коллекцию Magnetic Collection. В ней гармонично сочетались элегантность с современным минимализмом, подчеркивающим силу и утонченность женского образа.

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Каждая вещь коллекции – это синтез базовых решений и внятных деталей. Идеально скроенные модели и силуэты адаптируются к любой ситуации, усиливая естественную красоту каждой женщины.

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Линейка состоит из бомберов, джемперов, костюмов, платьев, клетчатых рубашек, топов, юбок и брюк.

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Главным акцентом в дропе является пальто прямого кроя, ставшее центральным элементом гардероба.

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Среди аксессуаров представлены стильные сумки из замши, которые придадут глубины любому луку и дню.

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Линейка создана из высококачественных тканей: шерсти, вискозы и хлопка, обеспечивающих приятные тактильные ощущения, практичность и долговечность изделий.

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Каждый айтем дропа олицетворяет философию гармонии между внешней красотой и внутренним миром, создавая аутфит, который привлекает внимание и вдохновляет. Новая коллекция напоминает о том, что настоящая магнетическая привлекательность женщины – это ее способность оставаться собой, уверенно двигаясь вперед и покоряя новые горизонты.

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