Элегантные пальто, стеганые куртки и бушлаты: украинский бренд представил осенне-зимний дроп

Украинский бренд элегантной одежды Marsego представил новый осенне-зимний дроп.

Дизайнер Марина Морозова переосмыслила бестселлеры бренда и показала, как привычные вещи могут выглядеть по-новому.

В центре коллекции – вариации на тему верхней одежды, которая должна быть не только трендовой, но и теплой, уютной и долговечной.

Бомберы бренд представил в новых версиях, а также добавил стеганые куртки и бушлаты из пальтовой ткани со вставками из экокожи.

Пальто свободного кроя устойчиво к быстротечности моды и станет базой в гардеробе не только на несколько сезонов, но и на годы вперед.

Разнообразит вечную классику модель со съемным пояском, который одновременно выступает мини-карманом и пальто с поясом на запах.

В дроп также вошли трикотажные базовые гольфы, кардиганы, классические брюки из плотной, но нежной костюмной ткани, брюки из экокожи, шорты и скорты.

Все модели хотя и минималистичны, но акценты спрятаны в деталях. Таких как складной крой, металлический декор, вставки из экокожи.

Цвета соответствуют осеннему настроению – в коллекции доминирует черный, серый, бежевый, белый и оттенки теплой карамели.

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