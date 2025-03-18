Элегантные платья, костюмы и комбинезоны: новая коллекция от Андре Тана

Новая капсула – это гимн женской сущности.
Андре Тан представил новую коллекцию весна-лето 2025, которая получила название "Муза", посвященную женской сущности.
По словам дизайнера, это история о внутренней красоте, легкости и силе, которая живет в каждой украинской женщине. Эта капсула создана для тех, кто является источником вдохновения – для себя и для других, чей образ навсегда остается в памяти. В центре внимания коллекции – женщина, ее движения, грация и уникальность.
Каждый лук капсулы – это состояние души, раскрывающееся через мягкие силуэты, изящные детали и гармоничную эстетику.
Коллекция построена на идее невесомости и свободы: органические линии как бы повторяют естественные изгибы женского тела, подчеркивая грацию без ограничений. В ней есть намек на античность – складки и драпировки, напоминающие мраморные статуи богинь, сочетающиеся с эффектом легкости и объемных форм, создающих ощущение полета. Асимметрия и аккуратные, тонкие детали придают современную индивидуальность.
"Женщина – это всегда муза. Не потому, что она украшает мир, а потому, что она его создает. Эта коллекция – мой поклон ее силе, нежности и глубине", – поделился Андре Тан.
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