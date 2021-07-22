Эспадрильи - любимая обувь королев, герцогинь, кинозвезд и моделей

Почему знаменитые и именитые красавицы так любят этот вид обуви и как носить эспадрильи нам, простым смертным, давайте посмотрим.

Эспадрильи родом из Испании. Появились они еще в ХIV веке, но настоящую популярность приобрели уже в наше время. В прошлом веке их начали выпускать ведущие Дома моды и носить кинозвезды и плейбои - да-да, эспадрильи это еще и мужская обувь тоже.

Леди Амелия Виндзор / Getty Images

Изабель Гулар / Getty Images

Отличительной особенность эспадрилий является веревочная (джутовой) подошва, к которой для практичности начали добавлять резиновые накладки. Эспадрильи могут быть на плоской подошве и напоминать балетки или кеды (самая известная модель таких эспадрилий производится Chanel), а могут быть на высокой танкетке. Верх эспадрилий может быть кожаным, замшевым и текстильным.

Графиня Уэссекская Софи / Getty Images

Эспадрильи графини Уэссекской Софи / Getty Images

Именно такую модель предпочитают испанская королева Летиция, герцогини Меган и Кейт, принцесса Евгения и многие другие звезды и аристократы.

Принцессы Евгения и Беатрис / Getty Images

Сара Карбонеро / Getty Images

Купить эспадрильи можно именные от Christian Louboutin, Saint Laurent, Gucci, Valentino за 500-1000 долларов или выбрать бюджетный вариант за 100 долларов или даже дешевле.

Герцогиня Меган и королева Летиция

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

Эспадрильи королевы Летиции / Getty Images

Испанская королева Летиция носит бюджетные эспадрильи от испанского бренда CASTAÑER. У нее их целая коллекция: есть синие, черные, рыжие, есть даже очень интересная и оригинальная модель с черной веревочной подошвой и черным верхом. Летиция носит эспадрильи на ремешке или на широких завязках, которые очень хорошо сочетаются с кюлотами, комбинезонами с укороченными штанинами, плиссированными юбками, легкими летними платьями и узкими брюками.

Еще одна любительница эспадрилий - герцогиня Кембриджская Кейт. Она любит носить эспадрильи без застежки и с завязками из тонких кожаных шнурков. Она также носит эспадрильи с платьями, но не только, одно время она часто надевала их с джинсами-скинни.

Эспадрильи герцогини Меган / Getty Images

Эспадрильи - обувь очень универсальная. Их можно носить и на довольно формальные мероприятия, и на пикники и прогулки. Эта устойчивая, легкая и удобная обувь - отличный выбор для летних фуршетов на открытом воздухе, скачек, концертов и вечеринок.

Стрит-стайл на показе Dior / Getty Images

Ведущие Дома мод на этот и следующий сезон показали эспадрильи в числе самой модной обуви. Так что, если вы еще не купили себе обувь на веревочной подошве, сейчас самое время.

Коллекция Valentino прет-а-порте сезона весна-лето 2020 / Getty Images

Показ Dior круизная коллекция на 2021 год / Getty Images

Королева Летиция, герцогини Кембриджская и Сассекская в эспадрильях (21 фото)

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