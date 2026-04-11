Эстетика вашего стиля

Уничтожил ли TikTok персональный стиль, этот вопрос уже несколько лет не дает покоя модной индустрии. Если начать с вирусной эстетики VSCO девушки (естественность из нулевых) в 2019 году, ленты соцсетей заполонили микротренды идеи от «электро» и нежной эстетики до балетного стиля, кокетливых образов и сдержанной роскоши.

Однако в 2026-м маятник качнулся в другую сторону. Люди устали от шаблонов и начали искать что-то более глубокое, не просто вдохновение, а объяснение, почему именно этот стиль — «мой», об этом рассказало издание InStyle

От типов фигуры до натальной карты

Первым сигналом изменений стала популярность типологии Кибби еще в 2022 году. Это система определения типа внешности, которая сочетает черты тела, лица и общее впечатление, такие как мягкость, резкость и пропорции, чтобы подобрать самый гармоничный стиль одежды. Проще говоря, она помогает понять, какие силуэты, ткани и образы смотрятся на вас лучше всего. Затем взрыв интереса к колористике, которая из теории искусства превратилась в TikTok-сенсацию.

По словам Лиззи Хео из Sek Lab, люди обращаются к таким инструментам не случайно, а из-за больших жизненных изменений, таких как развод, рождение ребенка или смена карьеры, и именно они заставляют искать новую точку опоры. И мода становится этой опорой.

Стиль по гороскопу

Сегодня «одеваться по знаку зодиака» — уже базовый уровень. Новый тренд — анализ полной натальной карты. Сегодня уже есть приложения которые подбирают целые образы, учитывают только дату, время и место рождения. Здесь играют роль асцендент — «дефолтный стиль» и Венера, которая отвечает за эстетику и красоту.

Например, сейчас можно узнать, что ваш яркий и креативный стиль напрямую связан с астрологическими показателями. И даже свадебный гардероб можно доверить «небесному» стилисту.

Таро, маятники и «высокие вибрации»

Если астрологии недостаточно, в игру вступает таро. Можно использовать карты, чтобы понять ваши более глубокие психологические блоки, такие как влияние прошлых отношений, страхи или навязанные образы.

Еще дальше идут тикток авторы, которые консультируют подписчиков через маятники. Их выводы обычно звучат как новая модная философия, например:

у натуральных тканнй «более высокая энергия»

синтетика может «снижать самочувствие»

даже секондхенд имеет «энергетический след»

Почему это происходит именно сейчас

Эксперты сходятся в одном, что причина — перегрузка. Слишком много трендов, слишком быстрая смена эстетик, слишком много выбора. Люди просто перестают понимать, что им подходит, а мистические практики добавляют еще один фактор, а именно потребность стабильности во времена неопределенности. Исторически это не новое явление, например, после Гражданской войны в США вырос интерес к доскам Уиджа, во время Великой депрессии снова, и в период Второй мировой произошел еще один пик. Сегодня, после пандемии и глобальных кризисов, интерес вернулся.

Мода как акт самопознания

В мире, где алгоритмы диктуют, что носить, люди начинают искать что-то более человечное. Это можно называть «самопознанием через стиль», ведь настоящий стиль — это не о копировании трендов, а об интеграции их в собственную идентичность. Потому что постоянная смена эстетик, по сути, примерка чужих ролей.

Действительно ли наш стиль предопределен заранее, вопрос остается открытым. Возможно, не буквально, однако этот тренд говорит о чем-то более важном, а именно, что мы больше не хотим выглядеть «как все». И если для этого нужно обратиться к звездам, картам таро или собственной интуиции, почему бы и нет. Ведь лучший образ — тот, в котором вы чувствуете себя собой.