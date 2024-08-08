Это был нежный образ: как выглядела актриса Лив Тайлер на своей свадебной вечеринке

Звезда серии культовых фильмов "Властелин колец", актриса Лив Тайлер, в 1998 году начала встречаться с британским музыкантом Ройстоном Лэнгдоном из группы Spacehog. Они обручились в феврале 2001 года, но свадьбу сыграли не сразу, а только спустя несколько лет - 25 марта 2003 года на Барбадосе.

Какой образ был на звезда в день праздника - неизвестно, однако после возвращения в Нью-Йорк они решила устроить вечеринку по случаю свадьбы для родных и друзей, сообщало BBC. Пару подловили папарацци 25 апреля 2003 года в нижнем Манхэттене, когда они держась за руки выходили с машины и шли на празднование.

На Лив было платьем от Alexander McQueen, которое она носила в сочетании с парой розовых свадебных босоножек. Платье было простым и сделанным из нежной легкой ткани в ампирном стиле, рукава были выполнены в стиле флаттер, а под грудью его украшала вышивка бисером.

Лив Тайлер / Фото: Getty Images

Свадебный образ невеста дополнила серьгами-люстрами, романтической прической и нежным макияжем. На руке у Лив можно заметить роскошное кольцо с бриллиантом.

Лив Тайлер / Фото: Getty Images

Через год после свадьбы у них родился общий ребенок - сын Майло Уильям. Однако брак звезд не продлился долго и 8 мая 2008 года они подтвердили через своих представителей, что расстаются.

Читайте также: