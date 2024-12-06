Это должно быть в вашем гардеробе: Андре Тан назвал must-have зимы 2024-2025

Известный дизайнер снова дал советы украинкам. Благодаря этим базовым и стильным вещам вы будете выглядеть очень красиво в этом холодном сезоне.
1.Шубы из эко-меха
Возвращение в прошлое! Шубы, которые носили наши мамы и бабушки в 80-х и 90-х, снова в тренде. Это точно самый уютный акцент твоего зимнего образа.
2.Коричневый цвет
Да, все ждали красный и бордовый, но коричневый уверенно забирает пальму первенства. Почему? Потому что этот цвет делает любую вещь изысканной. Замшевые коричневые сапоги или сумка – маст-хэв сезона.
3.Большие шарфы, палантины и накидки
Тренд на объем продолжается! Лучшими будут шарфы и палантины, подходящие по цвету или материалу к верхней одежде. Это практично и очень стильно.
4.Замша
Если боишься носить замшевую обувь зимой, сделай ставку на аксессуары: сумки, перчатки или даже замшевые шапки – это модно и практично.
5.Приталенные жакеты и пальто
Ретро-шик в тренде, а именно изящные силуэты снова в центре внимания. Дополни образ стильными сапогами-трубами – на каблуке или без, в зависимости от твоего настроения.
Советами дизайнер поделился на своей странице в Instagram.
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